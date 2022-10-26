İstikbal eş anlamlısı nedir? İstikbal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arap dilinden Türkçeye kazandıran istikbal sözcüğü, Arapça "kbl" kökünden gelir. Bu kökten türetilen ve "yönelme, karşılama, konuk kabul etme" anlamına gelen "istiḳbāl" kelimesinden alıntıdır. Türkçenin eski dönemlerinde genellikle "karşılamak" anlamlarında kullanılsa da günümüzde gelecek anlamında kullanılır.

İstikbal kelimesi, Türkçeye Arapçadan geçen en eski kelimelerden birisidir. Türkçeleşen istikbal kelimesi günlük yaşamda da çok kullanılıyor. Türk Dil Kurumuna göre istikbal kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre istikbalin anlamı "karşılama" ve "gelecek"tir. İstikbalin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

Azra istikbali iyi olan bir çocuk.

İstikbalimizin iyi olması için bu işi çözüme kavuşturmalıyız.

İstikbal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İstikbal eş anlamlısı olan sözcük sayısı ikidir. İstikbalin eş anlamlısı sözcükler cümle içinde istikbal yerine kullanılabilir. Ancak bu iki kelime istikbal kelimesinin iki farklı anlamını karşılar. Bu nedenle cümle içinde istikbal kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri kullanırken cümlenin anlamına bakmak gerekir. İstikbal eş anlamlısı olan kelimeler:

Gelecek

Karşılama

İstikbalin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İstikbal kelimesinin eş anlamlısı olan gelecek ve karşılama kelimeleri cümlelerin anlamına uygun olarak kullanmak gerekir. Karşılama kelimesi pek sık kullanılan bir ifade olmasa da gelecek kelimesi birçok cümlede istikbalin yerine kullanılıyor. Cümleye uygun olarak kullanıldığında anlatım bozukluğuna sebep olmaz. İstikbal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler: