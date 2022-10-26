İstiklal eş anlamlısı nedir? İstiklal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İstiklal kelimesi dilimize Türkçeyle Arapçanın etkileşimi sonucunda geçmiştir. Arapçada "yüklenip götürmek" anlamına gelen "ḳall" kökünden türeyen "istiḳlāl" kelimesinden alıntıdır. İstiklal kelimesi genel manada herhangi birinin boyunduruğu ve buyruğu altında bulunmama anlamını taşır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçmiştir. İstiklal kelimesinin Türkçede tek anlamı vardır: Bağımsızlık.

İstiklal kelimesini buyruk altında bulunmamak, kimsenin boyunduruğu altına girmemek ve kimseye hesap vermemek şeklinde ifade edebiliriz. İstiklal kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

İstiklal bir devletin olmazsa olmaz unsurudur.

Yazarın eserleri Türk istiklal fikrinin en iyi layemut abidesi örnekleridir.

İstiklal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İstiklal eş anlamlısı olan bir kelime vardır. İstiklal kelimesinin eş anlamı "bağımsızlık" kelimesidir. İstiklal ve istiklal kelimesinin eş anlamlısı olan bağımsızlık kelimesi cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir. İstiklal ve bağımsızlık kelimeleri bir ülkenin özgürlüğünü ve onun için verdiği mücadeleyi temsil eder. Bağımsızlık kelimesi istiklale nazaran Türkçe kökenli bir kelimedir.

İstiklalin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İstiklal kelimesine yer verilen her yerde çok sık bağımsızlık kelimesine de rastlanır. İstiklalin eş anlamlısı olan bağımsız kelimesiyle çeşitli cümleler kurulabilir. İstiklal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler: