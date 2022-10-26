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İstiklal eş anlamlısı nedir? İstiklal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

26.10.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, Arap diliyle çok etkileşime girmiştir. Arapçadan Türkçenin bünyesine giren çok sayıda kelime vardır. Bu kelimelere örnek olarak istiklal kelimesini verebiliriz. Maddi ya da manevi olarak kimsenin buyruğu ve boyunduruğu altında olmama, kimseye bağlı olmama anlamlarına gelen istiklal kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Türkçede de benzer bir anlamda kullanılan istiklal kelimesinin eş anlamlısı olan kelime nedir?

İstiklal eş anlamlısı nedir? İstiklal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İstiklal kelimesi dilimize Türkçeyle Arapçanın etkileşimi sonucunda geçmiştir. Arapçada "yüklenip götürmek" anlamına gelen "ḳall" kökünden türeyen "istiḳlāl" kelimesinden alıntıdır. İstiklal kelimesi genel manada herhangi birinin boyunduruğu ve buyruğu altında bulunmama anlamını taşır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçmiştir. İstiklal kelimesinin Türkçede tek anlamı vardır: Bağımsızlık.

İstiklal kelimesini buyruk altında bulunmamak, kimsenin boyunduruğu altına girmemek ve kimseye hesap vermemek şeklinde ifade edebiliriz. İstiklal kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • İstiklal bir devletin olmazsa olmaz unsurudur.
  • Yazarın eserleri Türk istiklal fikrinin en iyi layemut abidesi örnekleridir.
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İstiklal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İstiklal eş anlamlısı olan bir kelime vardır. İstiklal kelimesinin eş anlamı "bağımsızlık" kelimesidir. İstiklal ve istiklal kelimesinin eş anlamlısı olan bağımsızlık kelimesi cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir. İstiklal ve bağımsızlık kelimeleri bir ülkenin özgürlüğünü ve onun için verdiği mücadeleyi temsil eder. Bağımsızlık kelimesi istiklale nazaran Türkçe kökenli bir kelimedir.

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İstiklalin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İstiklal kelimesine yer verilen her yerde çok sık bağımsızlık kelimesine de rastlanır. İstiklalin eş anlamlısı olan bağımsız kelimesiyle çeşitli cümleler kurulabilir. İstiklal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Bir ülkenin elindeki en büyük servet bağımsızlığıdır.
  • Bağımsızlık uğruna verilecek her mücadele kutsaldır.
  • Artık canına tak etmişti, bir an önce aile evinden çıkıp bağımsızlığını kazanmalıydım.
  • Üniversite için şehir dışına çıkmasıyla birlikte ailesine karşı verdiği bağımsızlık savaşını kazanmış oldu.
  • Bağımsızlık mücadelemiz sonsuza kadar sürecek.
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