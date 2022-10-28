EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Müthiş eş anlamlısı nedir? Müthiş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müthiş eş anlamlısı nedir? Müthiş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz tarihimiz boyunca birçok dillerle etkileşim içine girmiştir. Bunun sonucunda kelimeler farklı çeşitlilik içine girip farklı anlamlar kazanmıştır. Kelime haznesi geniş olan Türkçemizde eş anlamlı kelimeler de oldukça fazladır. Müthiş kelimesinin de birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Arapça kökenli olan müthiş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir, cümle içinde nasıl kullanılırlar?

Müthiş eş anlamlısı nedir? Müthiş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müthiş kelimesi Arapçada "dehşet veren" anlamını karşılayan "mudhiş" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılan kelime eski dönemlerde "korkunç" anlamında kullanılmıştır. Günümüzde ise kullanım alanlarının çeşitlenmesiyle birlikte farklı anlamlar kazanmıştır. Müthiş sözcüğü Türkçede genel olarak "dehşet veren" anlamında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre 4 anlamı vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
  • Çok rahatsız eden, dayanılmaz
  • Şaşılacak kadar değişik
  • "Ne acayip şey" anlamında kullanılan bir söz

Müthiş sözcüğü cümle içerisinde ünlem olarak da kullanılmaktadır. Genellikle dehşete düşüren konularda müthiş kelimesini herhangi bir cümle kurmadan da kendi başına da kullanabiliriz. Halk arasında ağırlıklı olarak pozitif konular karşısında kullansa da aslında bu kullanım doğru değildir.

Hata eş anlamlısı nedir? Hata eş anlamlısı nedir?

Müthiş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe köklü bir tarihse sahip olmasından kaynaklı birçok kelime haznesi içermektedir. Bu da aynı anlama gelen kelimelerin yazılışlarının farklı olmasından ötürü bizlere kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde anlam kayması ve anlatım bozukluğuna sebebiyet vermez.

Müthiş kelimesi kullanım alanına göre birçok anlama sahiptir. Bu sözcüğü halk arasında sıklıkla heyecan verici konularda kullanırız. Müthiş kelimesinin eş anlamı olan iki kelime bulunur. Müthiş eş anlamlısı kelimeleri cümle içinde müthiş yerine kullanabiliriz. Müthişin eş anlamlısı kelimeler:

  • Kıyasıya
  • Korkunç
Çözüm eş anlamlısı nedir? Çözüm eş anlamlısı nedir?

Müthişin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müthiş eş anlamlısı bulunan sözcüklerden birisidir. Müthiş kelimesinin eş anlamlıları cümle içerisinde birbirleri yerine kullanıldığında bir anlatım bozukluğu oluşturmaz. Müthiş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • Şelalenin akışı korkunç gözüktüğü için kimse yaklaşamıyordu.
  • Bu arabanın modifiyesini o kadar korkunç yapmışlar ki para vermeye utandım.
  • Bir insanın babası böyle kıyasıya dayağa tahammül edebilir mi?
Hasret eş anlamlısı nedir? Hasret eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS DHBT geç başvurusu nereden yapılır?KPSS DHBT geç başvurusu nereden yapılır?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Sene eş anlamlısı nedir?

Sene eş anlamlısı nedir?

Ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak?

Ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak?

29 Ekim şiirleri! anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

29 Ekim şiirleri! anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.