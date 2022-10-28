Müthiş eş anlamlısı nedir? Müthiş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müthiş kelimesi Arapçada "dehşet veren" anlamını karşılayan "mudhiş" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılan kelime eski dönemlerde "korkunç" anlamında kullanılmıştır. Günümüzde ise kullanım alanlarının çeşitlenmesiyle birlikte farklı anlamlar kazanmıştır. Müthiş sözcüğü Türkçede genel olarak "dehşet veren" anlamında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre 4 anlamı vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli

Çok rahatsız eden, dayanılmaz

Şaşılacak kadar değişik

"Ne acayip şey" anlamında kullanılan bir söz

Müthiş sözcüğü cümle içerisinde ünlem olarak da kullanılmaktadır. Genellikle dehşete düşüren konularda müthiş kelimesini herhangi bir cümle kurmadan da kendi başına da kullanabiliriz. Halk arasında ağırlıklı olarak pozitif konular karşısında kullansa da aslında bu kullanım doğru değildir.

Müthiş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe köklü bir tarihse sahip olmasından kaynaklı birçok kelime haznesi içermektedir. Bu da aynı anlama gelen kelimelerin yazılışlarının farklı olmasından ötürü bizlere kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde anlam kayması ve anlatım bozukluğuna sebebiyet vermez.

Müthiş kelimesi kullanım alanına göre birçok anlama sahiptir. Bu sözcüğü halk arasında sıklıkla heyecan verici konularda kullanırız. Müthiş kelimesinin eş anlamı olan iki kelime bulunur. Müthiş eş anlamlısı kelimeleri cümle içinde müthiş yerine kullanabiliriz. Müthişin eş anlamlısı kelimeler:

Kıyasıya

Korkunç

Müthişin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müthiş eş anlamlısı bulunan sözcüklerden birisidir. Müthiş kelimesinin eş anlamlıları cümle içerisinde birbirleri yerine kullanıldığında bir anlatım bozukluğu oluşturmaz. Müthiş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir: