Eğitim yılı yarı yıl tatiline girmeye hazırlanırken, öğrenciler heyecanla karne almayı bekliyor. İki hafta sürecek sömestr tatilinde İstanbul'daki pek çok adres, unutulmaz bir tatil vaadediyor. İşte tatilde İstanbul'da olacak öğrenciler için güzel vakit geçirecekleri etkinlik merkezleri...

Sömestr tatili için en eğlenceli adresler

İşte tatilde İstanbul'da olacak öğrenciler için güzel vakit geçirecekleri etkinlik merkezleri...

MİNİATÜRK Antik Çağ'dan Roma'ya ve Bizans'a, Selçuklu'ya Osmanlı'ya kadar, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getiren Haliç'teki Miniatürk, masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen çocukları yarıyıl tatilinde de ağırlayacak. Binlerce tarihi eser arasından bilinirliğine, dönemini temsil yeteneğine göre Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen İstanbul'dan 61 eser, Anadolu'dan 9 eser, Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından 12 eserin 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerinin yer aldığı Miniatürk, çocukların ilgiyle gezecekleri yerlerin başında geliyor.

RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ Haliç'in kuzey yakasındaki Hasköy semtinde, yaklaşık 27 bin metrekarelik alana yayılan Rahmi M. Koç Müzesi, Mustafa Koç Binası, Tarihi Hasköy Tershanesi, Açık Hava Sergileme Alanı olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Müzede, Atatürk bölümü, kara yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, tipo baskı atölyesi, yaşayan geçmiş, makineler, iletişim, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar olmak üzere çok sayıda bölüm bulunuyor. Portsmouth Tersanesi'nde 1944'te inşa edilen TGC Uluçreis, Fenerbahçe Vapuru, tekne ile Haliç turları, nostaljik demir yolu seferi, müzede mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer alıyor. Çocuklara yönelik DNA, astronomi, matbaa ve matematik gibi birbirinden farklı eğitimlerin de verildiği atölyelerin bulunduğu müzede, tüm ülkelere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili objeler ve belgeleriyle çocukların beğenisini topluyor.

İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor. Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi, dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemi ile ziyaretçilere sunuyor. Uzay oyuncaklarının sergilendiği bölümde Ay'a ulaşma çabası, trenlerin bulunduğu bölümde ise sanayi devrimi, oyuncakların diliyle anlatılıyor. Aileyi bütün üyeleri ile kucaklayan müze, bu özelliği ile 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir mekan olduğu için de sömestir tatilinde görülmeye değer yerler arasında.

BARIŞ MANÇO MÜZESİ Şarkılarıyla yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da gönüllerinde taht kuran Barış Manço'nun yaşadığı, eserlerini ürettiği ve Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Moda'daki evi de yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini bekliyor. Barış Manço'nun bal mumu heykeli, Türkiye'nin adresini ezbere bildiği bu evin antresinin sağında, bestelerini yaptığı kuyruklu piyanosunun başında ziyaretçilerini karşılıyor. Sanatçının dünyanın farklı ülkelerinden topladığı cam eşyalar, sanat hayatı boyunca aldığı ödüller, yemek odası, kıyafet odası, "Adam olacak çocuk odası", kışlık ve yazlık bahçenin yer aldığı müze, çocukların merakla gezecekleri bir yer.

VİASEA AKVARYUM İstanbul'un yeni eğlence mekanlarından Tuzla'daki Viasea Akvaryum, Tema Park ve Aslan Park ile ziyaretçilerine geniş bir eğlence yelpazesi sunuyor. Dünyanın ilk iklim temalı akvaryumu olan Viasea Akvaryum'da, farklı iklim kuşakları içerisinde yaşayan binlerce deniz altı canlısının yaşamlarını gözlemlemek mümkün. Eğitim ve eğlencenin bir araya geldiği Viasea Akvaryum'da, 47 farklı temalı sergide 12 binin üzerinde deniz canlısı ziyaretçilerini bekliyor. Çocuklar, biberonla Koi ve vatoz balığı besleme aktivitelerine katılabilirken, canlı türleri hakkında da rehberlerden bilgi alabilecek. Viasea Tema Park'ta ise dünyanın en heyecan verici roller coasterları arasında olan fenomen Red Fire ile birlikte toplam 28 ayrı eğlence ünitesi yer alıyor. Viasea Tema Park, modern eğlence ünitelerinin yanı sıra klasik Türk lunapark kültürünü de yaşatıyor. Viasea'da 8 dönüm alan üzerine kurulan Aslan Park ise ziyaretçilere, vahşi kedi türlerini çok yakından görme fırsatı sunuyor.

MADAME TUSSAUDS Dünyanın en ünlü bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'da, tarihi ve kültürel kahramanlar ile geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 60 ünlü ismi yer alıyor. Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezinti yapılırken, Türkiye'den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızının bal mumu heykellerini görmek mümkün. Müzede tarih ve liderler bölümünde Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, müzik bölümünde Zeki Müren, Madonna, Beyonce, MFÖ, Barış Manço, bilim ve kültür bölümünde Mona Lisa, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, spor bölümünde Maria Sharapova, Rafael Nadal'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlünün heykeli bulunuyor.

İSTANBUL AKVARYUM Çocuklar için yarıyıl tatilini değerlendirebilecekleri bir başka seçenek ise doğa ve canlılarla vakit geçirebilecekleri etkinlik alanları. Deniz canlılarına ilgi duyan çocuklar, dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum'da, Karadeniz'den Pasifik'e uzanan toplam 17 tema ve yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yapabilecek. Kırmızı karınlı piranalar, limon köpekbalığı, Rus mersinleri, orfozlar, palyaço balıkları, gentoo penguenleri, çocukların İstanbul Akvaryum'da ilgisini çekecek canlılar arasında bulunuyor.

FORESTANBUL Macera parkı Forestanbul da, aileleriyle birlikte heyecan ve eğlence dolu bir gün geçirmek isteyen çocukları bekliyor. 13 metre yüksekliğindeki tırmanma duvarı, 14 metre yükseklikten ormanın içerisine doğru kayılan zipline, dev eğlence salıncağı, ağ parkuru, harita ve pusulaların izinde hedefe ulaşılan oryantiring parkurları, ziyaretçilerine spor ile iç içe bir eğlence imkanı sunuyor.