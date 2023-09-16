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Son 1 yılın en iyi kulüpleri arasında ilk 20'de Türkiye'den sadece tek kulüp var! Dünya devlerini geride bıraktı...

16.09.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslarası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın Dünya Kulüpler sıralamasını yayınladı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City, 312 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Listenin ilk 20 sırasında Türkiye'den sadece Fenerbahçe yer aldı. Sarı - lacivertliler, 199,5 puanla 16. basamakta bulundu. İşte detaylar...

Uluslarası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2022 ile 30 Ağustos 2023 arasındaki Dünya Kulüpler sıralamasını yayınladı. Geride bırakılan sezonu kapsayan listede Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City 395 kulüp arasından 312 puan ile lider oldu. İspanyol devi Real Madrid 301 puanla ikinci basamakta yer alırken, 3'üncü sıraya 268 puanla Flamengo yerleşti.

DÜNYA DEVLERİ GERİDE KALDI

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Bir önceki listede 28'inci sırada yer alan Fenerbahçe 199,5 puanla IFFHS'nin istatistiklerinde 16'ıncı sıraya yükseldi. Sarı-lacivertliler; PSG, Roma, Milan, Juventus, Barcelona, Arsenal, Ajax, Sporting Lizbon gibi takımları geride bıraktı.

İLK 20'DE TÜRKİYE'DEN SADECE FENERBAHÇE VAR

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5 Brezilya, 4 de İtalyan kulübünün yer aldığı İlk 20'de ülkemizden sadece Fenerbahçe bulunurken, Galatasaray 125,5 puanla 94'üncü, Başakşehir 119,5 puanla 102'inci oldu. Avrupa'da ilk kez mücadele eden Adana Demirspor topladığı 84,75 puanla 187'inci sırada yer buldu.

Beşiktaş 103,5 puanla 135, Trabzonspor 100,5 puanla 143, Sivasspor 92 puanla 165, Adana Demirspor 84,75 puanla 187, Fatih Karagümrük 58,5 puanla 344, Konyaspor 55,5 puanla 385, Ankaragücü 54,5 puanla 394'üncü sıraya yerleşti.

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