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Son 65 yılın en fenası: O ülke tarihin en sıcak yazını yaşıyor

İspanya Meteoroloji Enstitüsü, 2026 yazının son 65 yılın en sıcak yazı olduğunu bildirdi.

Son 65 yılın en fenası: O ülke tarihin en sıcak yazını yaşıyor

İspanya Meteoroloji Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, 2022'de kaydedilen 41 günlük sıcak hava dalgası rekoru bu yıl 61 güne ulaştı. Ülke genelinde ortalama sıcaklık 24,5 derece olarak ölçülürken, bu rakamın mevsim normallerinin 2,4 derece üzerine çıktığı bildirildi. Sıcak hava dalgalarının eylül ayında da devam ettiği ve 16 kenti etkisi altına aldığı ifade edildi. Kurum, tarihteki en sıcak 10 yaz mevsiminin tamamının 21'inci yüzyılda yaşandığına ve yaz mevsimi süresinin giderek uzadığına dikkat çekti.

Son 65 yılın en fenası: O ülke tarihin en sıcak yazını yaşıyor 1

MADRİD VE ARAGON CAYIR CAYIR YANIYOR

Açıklamada, kış aylarındaki yağışlar sayesinde barajlardaki su seviyesinin yüzde 62'nin üzerinde kalarak içme suyu krizini önlendiği belirtildi. Ancak ülkedeki rekor sıcakların etkisiyle Madrid ve Aragon başta olmak üzere birçok bölgede geniş çaplı orman yangınlarının meydana geldiği aktarıldı.

Son 65 yılın en fenası: O ülke tarihin en sıcak yazını yaşıyor 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İspanya yaz sıcak çarpması
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