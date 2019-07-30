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Son bir ayda beşinci kez intihara kalkıştı

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GÜNDEM  | 30.07.2019 02:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan Z.D. adlı genç kız polis ekipleri tarafından ikna edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son bir ayda beşinci kez intihara kalkıştı

Olay, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesini Mardin Kapıda bulunan tarihi surlarda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Z.D. isimli genç kız, Mardin Kapıda bulunan tarihi Diyarbakır surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Surların üzerinde genç kızı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ İKNA ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri Z.D. isimli genç kızın yanına giderek bir süre ikna etmeye çalıştı. Z.D.'nin bu sırada kendini atacağını belirtmesi üzerine, itfaiye ekipleri balon branda açarak Z.D.’nin durduğu kısımda hazır tuttu. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu genç kızı ikna ederek yanına yaklaştı. Baygınlık geçiren genç kız herkesi korkuturken, yardıma giden polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Genç kız polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, polis bir ay içerisinde 5 kez intihar girişiminde bulunan genç kızın intihar sebebinin detaylı araştırılması için inceleme başlattı. (İHA)

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Diyarbakır son bir ayda 5. intihar girişimi

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