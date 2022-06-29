Son dakika: 113 milyon euro'ya gitmişti, kiralık olarak geri döndü! Romelu Lukaku, Inter'de...

İtalya Serie A devi Inter, geçtiğimiz sezon 113 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye gönderdiği eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu yeniden kadrosuna kattı. Inter transferi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyururken, bir yıllık aranın ardından Milano'ya geri dönen Belçikalı golcü, sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

8 MİLYON EURO

Inter'in Chelsea'den Lukaku'yu 8 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı öğrenildi.

İZDİHAM YARATTI

Transferin sonuçlanması için gün içerisinde şehre gelen Lukaku'yu onlarca taraftar büyük bir coşkuyla karşılamış ve adeta izdiham yaşanmıştı. Yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Inter'in kadrosuna katılmış oldu.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI

Daha önce 2019-2021 yılları arasında da Inter forması giyen Lukaku, o dönem Antonio Conte'nin yönetiminde kazanılan Serie A şampiyonluğunun mimarlarından birisiydi. Önceki döneminde İtalyan ekibiyle 95 maça çıkan Belçikalı yıldız 64 g9l ve 16 asistlik performans göstermişti.

Geçtiğimiz sezon ise Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel ile sorunlar yaşayan ve Inter'e dönmek istediğini dile getiren Belçikalı futbolcu 44 maçta, 15 gol - 2 asistlik performansa imza atmıştı.

