Son dakika: 125 milyon euro! Beşiktaş'ta tarihi anlaşma çok yakın! Stadyumun yeni adı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında umutlarını artırmıştı. Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın bu sezon oynadığı maçların geçersiz sayılması için başvuruda bulunan ancak TFF tarafından reddedilen siyah - beyazlılarda stadyum isim sponsorluğu için yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Rusya, Güney Kore, Kazakistan ve İngiltere'den 4 şirketle pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta anlaşma çok yakın.

125 MİLYON EURO!

Sabah'ın haberine göre; sponsor olmak isteyen firmalarla yaptığı görüşmelerde siyah-beyazlı yönetim, bir firmayla yıllık 25 milyon euro civarında anlaşmayı gerçekleştirmek üzere... 3+2 yıllık bir anlaşma üzerinde görüşen siyah - beyazlıların toplamda 125 milyon euroluk bir geliri kasasına koyması bekleniyor.

40 MİLYON TL İSE...

Yeni sezonda stadın çatısındaki membranlar başta olmak üzere bir dizi yenilik ve tadilata gidecek olan kulüp, yaptığı araştırma sonrası işin kulübe maliyetinin 2 milyon euroya (Yaklaşık 40 milyon TL) yakın olacağını tespit etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi de kulübü bu yükten kurtarmak için sponsorluk görüşmesi yaptığı şirketlerden ekstra talepte bulundu.

Bu doğrultuda stadın çatısının yenilenmesinin maliyetini de sponsorluğa talip olan firmalar tarafından karşılanması istendi. Görüşmelerin gelecek ay nihai anlaşma ile sonuçlanması bekleniyor.

