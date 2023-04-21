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Son dakika: 125 milyon euro! Beşiktaş'ta tarihi anlaşma çok yakın! Stadyumun yeni adı...

21.04.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada yer alan ve son olarak Hatayspor maçından hükmen galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah- beyazlılarda stadyum isim sponsorluğu için çalışmalar devam ediyor. Sezon sonunda bitecek olan mevcut sözleşme sonrası yeni isim için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika: 125 milyon euro! Beşiktaş'ta tarihi anlaşma çok yakın! Stadyumun yeni adı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında umutlarını artırmıştı. Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın bu sezon oynadığı maçların geçersiz sayılması için başvuruda bulunan ancak TFF tarafından reddedilen siyah - beyazlılarda stadyum isim sponsorluğu için yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

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Rusya, Güney Kore, Kazakistan ve İngiltere'den 4 şirketle pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta anlaşma çok yakın.

125 MİLYON EURO!

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Sabah'ın haberine göre; sponsor olmak isteyen firmalarla yaptığı görüşmelerde siyah-beyazlı yönetim, bir firmayla yıllık 25 milyon euro civarında anlaşmayı gerçekleştirmek üzere... 3+2 yıllık bir anlaşma üzerinde görüşen siyah - beyazlıların toplamda 125 milyon euroluk bir geliri kasasına koyması bekleniyor.

40 MİLYON TL İSE...

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Yeni sezonda stadın çatısındaki membranlar başta olmak üzere bir dizi yenilik ve tadilata gidecek olan kulüp, yaptığı araştırma sonrası işin kulübe maliyetinin 2 milyon euroya (Yaklaşık 40 milyon TL) yakın olacağını tespit etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi de kulübü bu yükten kurtarmak için sponsorluk görüşmesi yaptığı şirketlerden ekstra talepte bulundu.

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Bu doğrultuda stadın çatısının yenilenmesinin maliyetini de sponsorluğa talip olan firmalar tarafından karşılanması istendi. Görüşmelerin gelecek ay nihai anlaşma ile sonuçlanması bekleniyor.

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