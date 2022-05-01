Son dakika: 2 penaltı, 1 kırmızı kartın çıktığı maçta Beşiktaş geri döndü! Kayserispor'u devirdi...

Son dakika haberleri: Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta tempo hiç düşmedi. Siyah - beyazlılar; Avrupa potasında yer alabilmek için, Kayserispor ise orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıktı. 90 dakika boyunca iki takımın da karşılıklı ataklarını izlediğimiz müsabakada kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti.

Kadir Has Stadyumu'nda oynana mücadele, Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Serdar Saatçı ile 75. ve 78. (p) dakikalarda Georges Kevin N'Koudou kaydetti. Kayserispor'un sayıları ise 23. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve 90+6'da Cardoso'dan geldi.

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra galibiyet alan Beşiktaş, 54 puanla 6. sırada yer aldı. 3 maç aradan sonra yenilen Kayserispor ise 43 puanla 15. sırada yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayserispor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

İKİ İSİM DERBİDE YOK

Siyah - beyazlılarda Montero, 82. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Öte yandan Valentin Rosier, 76. dakikada sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

ISMAEL'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Valerien Ismael, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.

Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart gören Josef de Souza cezası nedeniyle, Domagoj Vida ise sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giymedi.

Sakatlıkları bulunan Can Bozdoğan ve Umut Meraş ile Mehmet Topal ve Gökhan Töre de kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, ligde bir önceki maçta Kasımpaşa'ya 3-0 yenildikleri müsabakanın ilk 11'inde yer alan Vida, Josef de Souza, Pjanic ve Güven Yalçın yerine Kayserispor karşısında Serdar Saatçi, Atiba, Emirhan İlkhan ve Larin'i sahaya sürdü.

Beşiktaş, müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Welinton, Serdar Saatçi, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Larin, Batshuayi ilk 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Pjanic, Necip Uysal, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Güven Yalçın, Serkan Terzi, Teixeria görev bekledi.

KAYSERİSPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, ligde bir önceki maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 11'inde değişikliğe gitmedi.

Sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş karşısındaki ilk 11'i, Lung, Ramazan Civelek, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Kemen, Onur Bulut, Attamah, Bertolacci, Thiam, Gavranovic'ten oluştu.

Yedek kulübesinde ise Bilal Bayazıt, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Uğur Demirok, Emrah Başsan, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Talha Sarıaslan, Campanharo görev bekledi.

