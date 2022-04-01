Son dakika: 2022 Katar Dünya Kupası'nda grup eşleşmeleri belli oldu

Son dakika: 2022 Dünya Kupası kura çekimi Katar'ın başkenti Doha'da yapıldı. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Grup maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacak.

Turnuvanın açılış maçı Katar ile Ekvador arasında oynanacak.

18 Aralık'ta oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak turnuvada mücadele edecek takımların grupları şu şekilde:



A GRUBU: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B GRUBU: İngiltere, ABD, İran ve (İskoçya / Galler - Ukrayna eşleşmesinin galibi)

C GRUBU: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D GRUBU: Fransa, Danimarka, Tunus ve (Peru / BAE - Avustralya eşleşmesinin galibi)

E GRUBU: İspanya, Almanya, Japonya ve (Kosta Rika - Yeni Zelanda eşleşmesinin galibi)

F GRUBU: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G GRUBU: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H GRUBU: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

