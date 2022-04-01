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  4. Son dakika: 2022 Katar Dünya Kupası'nda grup eşleşmeleri belli oldu

Son dakika: 2022 Katar Dünya Kupası'nda grup eşleşmeleri belli oldu

01.04.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belirlendi. 32 ülkenin mücadele edeceği turnuvada eşleşmeler heyecan yarattı. Peki kura çekimi sonrası gruplar nasıl oluştu? İşte 8 gruptaki son durum....

Son dakika: 2022 Katar Dünya Kupası'nda grup eşleşmeleri belli oldu

Son dakika: 2022 Dünya Kupası kura çekimi Katar'ın başkenti Doha'da yapıldı. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Grup maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacak.

Turnuvanın açılış maçı Katar ile Ekvador arasında oynanacak.

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18 Aralık'ta oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak turnuvada mücadele edecek takımların grupları şu şekilde:

A GRUBU: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B GRUBU: İngiltere, ABD, İran ve (İskoçya / Galler - Ukrayna eşleşmesinin galibi)

C GRUBU: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D GRUBU: Fransa, Danimarka, Tunus ve (Peru / BAE - Avustralya eşleşmesinin galibi)

E GRUBU: İspanya, Almanya, Japonya ve (Kosta Rika - Yeni Zelanda eşleşmesinin galibi)

F GRUBU: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G GRUBU: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H GRUBU: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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Katar
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