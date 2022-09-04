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Son Dakika: 2022 YKS ek yerleştirme tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu

04.09.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak. Şimdi çok sayıda öğrenci ve veli tarafından ek yerleştirme tercihlerinin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Peki, ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? Ek yerleştirme parası ne zaman yatırılacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 2022 YKS ek yerleştirme tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu

Son dakika haberi: 2022 YKS ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu. Buna göre ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

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Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Ek Yerleştirme takvimi belli oldu. 2022-YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Açıklamada "Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr​" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek." denildi.

EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öte yandan açıklamada "Ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül’de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek. Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilecek. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak." ifadelerine yer verildi.

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