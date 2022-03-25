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Son dakika: Abramovich beklenirken büyük sürpriz! Fenerbahçeli iş insanı devreye girdi...

25.03.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Göztepe Kulübü'nün devredilmesinin gündeme gelmesiyle birlikte Rus milyarder Roman Abramovich'in hisseler için eski başkan Mehmet Sepil ile bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli iş insanının da hisselerin bir kısmına talip olduğu belirtildi. İşte haberin detayları...

Son dakika: Abramovich beklenirken büyük sürpriz! Fenerbahçeli iş insanı devreye girdi...

Son dakika haberleri. Göztepe'de şirket hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran başkan Mehmet Sepil'in yönetim kurulundaki görevlerinden istifa etmesinin ardından kulübe talepler çoğaldı.

Kulübün devredilmesinin gündeme gelmesiyle yatırımcıların sayısı bir bir artmaya başladı. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in resmen talip olduğu Göztepe için eski Fenerbahçeli yönetici, iş insanı Hulusi Belgü de devreye girdi. Belgü'nün Göztepe'ye çok ciddi yatırımlar yapmak istediği ifade edildi. Sezon başında da Göztepe'yi gündemine alan Hulusi Belgü'nün temsilcilerinin holding CEO'su Enes Memiş ile bir görüşme gerçekleştirdiği vurgulandı.

Belgü'nün Mehmet Sepil'e o dönem temsilcileri aracılığı ile 30 milyon euroluk teklif götürdüğü ortaya çıktı. Yapılan görüşme ise gizlilik protokolü kapsamında kamuoyu ile paylaşılmadı. Ancak sezonun başlamasıyla birlikte görüşmeler askıda kaldı.

SÜRPRİZ İSİM DEVREYE GİRDİ

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Hulusi Belgü, Mehmet Sepil'in istifası sonrası tekrar devreye girmeye karar verdi. Taraflar önümüzdeki günlerde İzmir'de tekrar bir araya gelecek. Uzun yıllar turizm, demir ticareti, gayrimenkul gibi çeşitli sektörlerde kendi kurduğu şirketlerle faaliyet gösteren 56 yaşındaki Hulusi Belgü, Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde bir süre Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. Hulusi Belgü, 2013 yılında Fenerbahçe başkanlığına aday olmuştu.

ABRAMOVICH BEKLENİYORDU

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Mehmet Sepil'in Rus milyarder Roman Abramovich ile resmi görüşmelere başladığı ortaya çıkmıştı. Abramovich'in bir Türk iş insanı aracılığıyla Sepil’le temasta olduğu öğrenilmişti. Her iki tarafın da profesyonellerinin piyasa değerlendirmesi gerçekleştirdiği, Sepil’in dün Ankara’ya giderek bu konu özelinde birçok çalışma yaptığı belirtilmişti.

ROMAN ABRAMOVICH'İN MAL VARLIĞI NEDİR?

Roman Abramovich, 'Eclipse' (165 m) adında dünyanın en büyük yatına sahip. 'The Bandit' adlı 30 kişilik yemek salonu, lavaboları, altın kaplamalı mutfağı olan Boeing 767 jeti bulunuyor. Ayrıca iki adet helikoptere sahip.

Başta 'Maybach' limuzin olmak üzere hepsi zırhlı olan otomobil filosuna sahip olmasının yanı sıra Londra'da Eaton Meydanı'nda 6 katlı bir evi var. Ayrıca Moskova, Cote d'Azur, İspanya ve İsrail gibi ülkelerde çok sayıda mülkleri var.

2005 yılında Londra'da açık artırmayla satışa çıkan İtalya'nın Toskana bölgesindeki San Miniato kasabası yakınlarında bulunan 850 gramlık trüf siyah mantarı, 28 bin pound'a satın aldı.

HULUSİ BELGÜ KİMDİR?

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Hulusi Belgü, 1988 yılında lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Hulusi Belgü, eğitimine San Diego National Üniversitesi’de MBA programı ile devam etti. 1990 yılında eğitim hayatını tamamlayan Hulusi Belgü, iş hayatına henüz öğrencilik yıllarında, ulusal ve uluslararası nakliye sektöründe atıldı.

Ulusal ve uluslararası alanlarda üst düzey başarılar elde eden Belgü, gayrimenkul sektöründe Safir Gayrimenkul ile başlayarak yükselen grafiğini Multi Development Türkiye şirketi ile devam ettirdi.

Hulusi Belgü, yaklaşık çeyrek asırlık profesyonel yaşamında başarıyı “çıtayı yükseltmek” olarak değil, “çıtayı kırmak” olarak görmüş, sıfırdan ele aldığı projeleri dev bir iş gücü istihdam eden uluslararası bir güç haline getirirken, şirket performansını %150 yükseltirken, ya da ülkenin dört bir yanına ulaşan ve milyarlarca Euro değerindeki yatırımları yönetirken “idare eder” ile “yönetmek” arasındaki farkı ortaya koymuştur.

Türkiye’de 10 aktif, 6 geliştirme ve inşaat aşamasında toplam 16 Forum Alışveriş Merkezi’nin yaratıcısı, geliştiricisi, yöneticisi olan Multi Development Türkiye’nin 2010 yılından bugüne CEO’luk görevini yürüten Hulusi Belgü, AYD’nin yaklaşık 3 yıldır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekteydi.

AYD Başkanı Hulusi Belgü, 12 Şubat 2013’te AYD Başkanı olmadan önce aynı kurumda 3 yıldır başkan yardımcılığı görevini sürdürüyordu.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Göztepe
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