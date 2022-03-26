Son dakika: Abramovich'in talip olduğu Göztepe'de ayrılık!

Son dakika: Rus milyarder Roman Abramovich'in hisselerini satın alacağı iddia edilen Göztepe'de bu sezon bitmeden bir ayrılık gerçekleşti.

Spor Toto Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Göztepe’de, Dzenan Burekovic’in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, ‘Oyuncumuz Dzenan Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dzenan Burekovic'e teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz’ ifadelerine yer verildi.

2020-21 sezonunda Ujpest’ten transfer edilen Boşnak sol bek, sarı-kırmızılı formayı 32 resmi maçta terletti.

