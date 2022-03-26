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  4. Son dakika: Abramovich'in talip olduğu Göztepe'de ayrılık!

Son dakika: Abramovich'in talip olduğu Göztepe'de ayrılık!

26.03.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Roman Abramovich'in, Göztepe hisselerinin çoğunu elinde bulundurduğu Mehmet Sepil ile bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Rus milyarderin hisseleri satın alması beklenirken, sarı - kırmızılı takımda henüz sezon bitmeden bir futbolcuyla yollar ayrıldı.

Son dakika: Abramovich'in talip olduğu Göztepe'de ayrılık!
Dzenan Burekovic

Dzenan Burekovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Göztepe
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Son dakika: Rus milyarder Roman Abramovich'in hisselerini satın alacağı iddia edilen Göztepe'de bu sezon bitmeden bir ayrılık gerçekleşti.

Spor Toto Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Göztepe’de, Dzenan Burekovic’in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

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Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, ‘Oyuncumuz Dzenan Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dzenan Burekovic'e teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz’ ifadelerine yer verildi.

2020-21 sezonunda Ujpest’ten transfer edilen Boşnak sol bek, sarı-kırmızılı formayı 32 resmi maçta terletti.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Göztepe
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