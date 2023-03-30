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  4. Son dakika: Acun Ilıcalı hızını alamadı! Hull City'den sonra bir kulübün daha sahibi oluyor...

Son dakika: Acun Ilıcalı hızını alamadı! Hull City'den sonra bir kulübün daha sahibi oluyor...

30.03.2023 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun ortasında İngiltere Championship takımlarından Hull City'i satın alan ve bu hareketiyle hem Türkiye hem de dünya basınında dikkat çeken Acun Ilıcalı'dan flaş bir hamle daha geliyor. Hull City'i satın aldıktan sonra Türkiye'den yaptığı transferlerle ön plana çıkan Ilıcalı'nın bir kulübe daha talip olduğu ve çalışmalarına başladığı iddia edildi. İşte Acun Ilıcalı'nın istediği takıma dair detaylar...

Son dakika: Acun Ilıcalı hızını alamadı! Hull City'den sonra bir kulübün daha sahibi oluyor...

Son dakika haberleri: Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sezonun ortasında İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alarak Türkiye ve dünyada gündem olan Acun Ilıcalı, yeni bir hamleyle ses getirmeye hazırlanıyor.

Hull City'e Türkiye'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Acun Ilıcalı için İngiltere'den flaş bir iddia gündeme geldi.

ILICALI'NIN YENİ HEDEFİ: SHELBOURNE

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İngiliz basınında yer alan habere göre Ilıcalı, İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi de satın almaya çok yakın.

HİSSELERİNİ SATIN ALMAK İSTİYOR

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Geçtiğimiz günlerde Shelbourne'un St. Patrick's Athletic ile oynadığı maçı tribünden izleyen Acun Ilıcalı'nın, yakın zamanda İrlanda ekibinin hisselerini almak istediği kaydedildi.

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İrlanda Ligi'nde 5. sırada bulunan Shelbourne FC'nin teknik direktörlüğünü, Chelsea'nin eski oyuncularından Damien Duff yapıyor.

'FATİH TERİM DE KULÜP SATIN ALIYOR' İDDİASI

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Öte yandan son olarak Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü üstlenen ve geçtiğimiz sezonun ortasında görevinden ayrılmasıyla birlikte herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'in de Bodrumspor'u satın alacağına dair iddialar gündeme gelmişti.

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