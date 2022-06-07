Son dakika: Acun Ilıcalı ve Emre Belözoğlu, transferde karşı karşıya! Fenerbahçeli yıldız için...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçının ardından Mesut Özil ile beraber kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, kendisine yeni bir durak arıyor. Geride bıraktığımız sezonun başında Watford'a kiralanan ancak devre arasında sarı - lacivertli ekibe geri dönen Tufan, istenen performansı gösteremeyince taraftarların tepkisini çekmişti. Fenerbahçe'den ayrılacak olan Ozan için flaş iddialar gündeme geldi...

BAŞAKŞEHİR'DE ROTA TRANSFER

Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek olan Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

BELÖZOĞLU, OZAN'I İSTİYOR

Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, orta sahadaki kuvvetliliğini arttırma adına Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’ın transfer edilmesini istiyor.

KİRALIK MI, BONSERVİSLE Mİ?

Medipol Başakşehir Yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için kiralık formülünü ön planda tutarken, sarı-lacivertliler ise bonservis ücretiyle transferin gerçekleşmesinden yana.

ACUN ILICALI DA PEŞİNDE

Başakşehir’in yanı sıra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin de Ozan Tufan’a yakın ilgisi bulunuyor.

'KASKETLİ' PAYLAŞIM

Tufan, Instagram hikayesinde kafasında kasketle bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu paylaşımda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcının sezon boyunca taktığı ve bordo - mavililerle özdeşleşmiş olan kasketin yer alması Trabzonsporlu taraftarları heyecanlandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Ozan Tufan'a sosyal medyadan tepki gösterdi.



