Son dakika: Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı olacak mı? Resmen açıkladı...

Peş peşe istifaların geldiği TFF'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından gözler, muhtemel adaylara çevrilmişti. Bu adaylar arasında yer alan Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE AĞAOĞLU'NUN SÖZLERİ...

"NORMAL BİR ATMOSFER YOKTU"

"Tüm başkanlardan rica etmiştim, toplantıya birlikte gidelim diye. İyi de olmuş. Böyle bir şey beklemiyordum. Normal bir atmosfer yoktu, hissettim. Tahmin ediyorum ki gazeteciler, Nihat Özdemir'in istifasını bizden önce duydu."

"YAYIN İHALESİ İÇİN SÜRECİ TARTIŞTIK"

"Naklen yayın ile geldiğimiz süreci tartıştık. Federasyon başkanı ayrıldı. Nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda kendi aramızda bir karara vardık. Servet Bey ile bir araya geldik, düşüncelerimizi aktardık. Bir ya da iki ay içinde olağanüstü seçim yapılacak."

"BU İDDİALAR NEREDEN ÇIKIYOR!"

"TFF Başkanı olacağımla ilgili iddiaları nereden çıkıyor, kim ortaya atıyor? Demek ki bu insanlar futbolu değil, bizi de yönetiyor! Burada bir başkan varken bizlerin isminin çıkması spor etiğiyle bağdaşmaz."

"EN GÜZEL YERDEYİM, TRABZONSPOR BAŞKANI'YIM!"

"Trabzonlu bir faniye, yüce Allah'ın lütfedeceği en güzel yerdeyim! Trabzonspor'un başkanıyım. Farklı bir mevki peşinde değilim."

"BİR AN ÖNCE KARAR VERİLMEK ZORUNDA"

"Yayın ihalesinin genel kurula kadar tamamlanması lazım. Bir an önce karar verilmek zorunda. Bu konu için görüşlerimizi aktardık."

"KURAL HATASIYLA İLGİLİ BİR ŞEY KONUŞULMADI"

"Beşiktaş'ın kural hatası başvurusuyla ilgili bir şey konuşulmadı."

