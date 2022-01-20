Son dakika: Ahmet Çalık'a Galatasaray'dan duygusal veda! Maçın ilk 5 dakikasında...

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası özel bir video ile maç öncesi gösterim yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

"ÇOCUKLUK AŞKIN SENİ HİÇ UNUTMAYACAK"

Galatasaray taraftarı yaptığı bu davranışla Türkiye'nin gündemine oturdu. Maçın başlama düdüğüyle birlikte ilk 5 dakika hiçbir beste söylemeyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, maçın 5. dakikasının dolmasının ardından topu taça atarak Ahmet Çalık'ı andı.

AHMET ÇALIK'A SON VEDA

Maçın 5. dakikasının ardından Galatasaray taraftarı Ahmet Çalık'ın vefatını anmak için tüm stadyum olarak alkışlayarak Ahmet Çalık'a son vedalarını yaptılar.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

