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Son dakika: Ahmet Çalık'a Galatasaray'dan duygusal veda! Maçın ilk 5 dakikasında...

20.01.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti. Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybeden Ahmet Çalık için maç öncesi özel video hazırlayan Galatasaray yönetimi, taraftarlara ve izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Galatasaray taraftarı da Ahmet Çalık'ı anmak için maçın ilk 5 dakikası boyunca tribünlerde hiçbir ses çıkarmadı ve maçı sessiz takip etti.

Son dakika: Ahmet Çalık'a Galatasaray'dan duygusal veda! Maçın ilk 5 dakikasında...

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası özel bir video ile maç öncesi gösterim yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

"ÇOCUKLUK AŞKIN SENİ HİÇ UNUTMAYACAK"

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Galatasaray taraftarı yaptığı bu davranışla Türkiye'nin gündemine oturdu. Maçın başlama düdüğüyle birlikte ilk 5 dakika hiçbir beste söylemeyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, maçın 5. dakikasının dolmasının ardından topu taça atarak Ahmet Çalık'ı andı.

AHMET ÇALIK'A SON VEDA

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Maçın 5. dakikasının ardından Galatasaray taraftarı Ahmet Çalık'ın vefatını anmak için tüm stadyum olarak alkışlayarak Ahmet Çalık'a son vedalarını yaptılar.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Galatasaray Futbol Kulübü
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