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Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı açıklama! "Pandeminin ortasında kaçarcasına giden futbolcunun yargı süreci devam etmektedir!"

17.11.2023 16:02 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta tüm gözler, aralık ayında yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, son dönemde gündeme gelen iddialarla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. 25 milyon euro iddiasını cevaplayan Çebi, pandemi döneminde takımdan ayrılan Victor Ruiz'le ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve gelecek yeni yönetimin acil 25 milyon euroya ihtiyacı olduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Çebi'nin açıklamasında yer alan "Pandemide kaçarcasına giden futbolcumuz" ifadesi ise dikkat çekti.

"İBRETLİK BİR ALGI ÇABASI"

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Siyah-beyazlıların sitesinden Başkan Çebi imzalı paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Yazılı basın ve sosyal medyada Beşiktaş’ta göreve gelecek yeni yönetimin acilen 25 milyon euroya ihtiyacı olduğu yönündeki haberlere istinaden aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur. Beşiktaşımızın yaklaşan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi camiamızı karıştırma amaçlı ve tamamen bilgi kirliliği oluşturmaya yönelik haberleri üzüntü ve şaşkınlıkla takip etmekteyim. Öncelikle oluşturulmaya çalışılan hava, güncel mali portrenin Beşiktaş başkanlık görevine ilk geldiğim 21 Ekim 2019 tarihindeki mali portre ile benzer olduğu yönündedir. Gerçek tablo ise bambaşkadır. Göreve geldiğim günden farklı olarak, bugün itibarıyla ne bir futbolcumuza, ne bir teknik kadro çalışanımıza, ne bir personelimize ne de transfer dolayısıyla herhangi bir kulübe vadesi gelip de ödenmemiş bir borcumuz bulunmamaktadır. Hatta, taleplerine istinaden avans ödemesi dahi yaptığımız futbolcu ve personelimiz söz konusudur. Göreve geldiğim gün, UEFA borçsuzluk yazısı alabilmek veya aylardır maaş alamayan personelimizin sorunlarını gidermek zorunluluğu çığ gibi karşımızda dururken, bugün geldiğimiz noktada, yeni yönetime ne kadar kasa bakiyesi devredebileceğimizin hesabını yapmaktayız. Algı çabalarının geldiği nokta ibretliktir.

"KAÇARCASINA GİDEN BİR FUTBOLCUMUZA 8 MİLYON EURO İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR"

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"Diğer bir örnek ise pandeminin ortasında kaçarcasına giden bir futbolcumuza 8 milyon euro ödeme yapmak zorunda kaldığımız iddiasıdır. Bu hayali 8 milyon Euro, futbolcunun talebinin bile fersah fersah ötesindedir! Nitekim, konuya ilişkin yargılama süreci de halen devam etmekte olup, yargılama sürecinin de takip edilmesini camiamızdan rica ediyorum. Özet olarak, art niyetle yapılan bu tarz haberlerin kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturduğunu ve camiamıza zarar verebileceğini düşünmekte olup, camiamızdan ve kamuoyundan bu tarz maksatlı haberlere itibar etmemelerini rica ederim."

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