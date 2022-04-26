Son dakika: Ali Koç gözünü kararttı! 100 milyon euro'luk yıldız Belotti ile görüşüldü...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus ile büyük oranda anlaşma sağladığı iddia edilen Ali Koç transferler için de gaza bastı. Özellikle forvet transferi konusunda kesenin ağzını açmayı planlayan başkan Ali Koç, Jorge Jesus'a imza hediyesi olarak Andrea Belotti'yi düşünüyor.

HOŞ GELDİN HEDİYESİ: ANDREA BELOTTI

Torino'nun sözleşmesine 100 milyon euroya serbest kalır maddesi koyduğu Andrea Belotti'nin kontratı sezon sonunda bitiyor. Ali Koç oyuncunun menajeriyle derhal görüşmelere başlarken, İtalyan golcünün gelecek sezonki kadronun en önemli parçalarından biri olacağı düşünülüyor. Öte yandan Ali Koç bu hamlesiyle Jorge Jesus'a 'hoş geldin' hediyesi vermeyi amaçlıyor.

TALEPLERİ CEP YAKTI

Andrea Belotti'nin menajeriyle temasa geçen Fenerbahçeli kurmaylar; 3 yıllık sözleşme, senelik 4 milyon euro ücret ve imza parası talebiyle karşılaştı. İtalyan forvet ile ilgilenen başka kulüplerin olduğu da aktarıldı. Torino formasıyla bu sezon ligde 18 maça çıkan Andrea Belotti 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro.



