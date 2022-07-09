Son dakika: Alo ben Arda Abin! Galatasaray Umut Bozok transferini Emre Belözoğlu formülüyle bitirdi...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, taraftarlar santrfor mevkiine yapılacak olan takviyeyi merakla bekliyordu. Sarı - kırmızılı kulübün gündemine geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Umut Bozok gelmişti.

Bonservisi Fransa Ligue 1 takımı Lorient'te bulunan Umut Bozok, geride bıraktığımız sezonu 20 golle gol kralı olarak tamamlamış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

Trabzonspor'un da gündemine gelen oyuncu için Galatasaray devreye girmiş ve Lorient ile görüşmelere başlamıştı.

ARDA TURAN ARADI

Galatasaray'da başkan yardımcısı Erden Timur'a yakın olan Arda Turan, birçok kulüpten teklif alan Umut Bozok'a telefonla ulaştı ve sarı-kırmızılı formayı giymesi için tavsiyede bulundu.

"EVET" DEDİ

Hayranı olduğu Arda Turan'ı dinleyen 25 yaşındaki gurbetçi golcü, Trabzonspor'dan talep ettiği paranın daha azına Galatasaray'a "Evet" dedi. Menajerinin isteklerini bertaraf etmeye çalışan yönetim, bir yandan da 3 milyon euro isteyen Lorient ile görüşüyor.

"ALO, BEN ARDA ABİN"

Galatasaray taraftarları, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde yaptığı transferlerde popüler olan "Alo, ben Emre Abin" mottosunu Arda Turan'a uyarlayarak sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

