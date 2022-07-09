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  4. Son dakika: Alo ben Arda Abin! Galatasaray Umut Bozok transferini Emre Belözoğlu formülüyle bitirdi...

Son dakika: Alo ben Arda Abin! Galatasaray Umut Bozok transferini Emre Belözoğlu formülüyle bitirdi...

09.07.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira transferlerinin ardından gözler santrfor hamlesine çevrilmişti. Sarı - kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Lorient'te bulunan Umut Bozok'u gündemine almıştı. Oyuncuyla görüşen Galatasaray için transferi, sözleşmesi sona eren Arda Turan bitirdi. Turan, Emre Belözoğlu formülüyle Bozok'u sarı - kırmızılı takıma gelmeye ikna etti.

Son dakika: Alo ben Arda Abin! Galatasaray Umut Bozok transferini Emre Belözoğlu formülüyle bitirdi...
Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, taraftarlar santrfor mevkiine yapılacak olan takviyeyi merakla bekliyordu. Sarı - kırmızılı kulübün gündemine geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Umut Bozok gelmişti.

Bonservisi Fransa Ligue 1 takımı Lorient'te bulunan Umut Bozok, geride bıraktığımız sezonu 20 golle gol kralı olarak tamamlamış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

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Trabzonspor'un da gündemine gelen oyuncu için Galatasaray devreye girmiş ve Lorient ile görüşmelere başlamıştı.

ARDA TURAN ARADI

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Galatasaray'da başkan yardımcısı Erden Timur'a yakın olan Arda Turan, birçok kulüpten teklif alan Umut Bozok'a telefonla ulaştı ve sarı-kırmızılı formayı giymesi için tavsiyede bulundu.

"EVET" DEDİ

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Hayranı olduğu Arda Turan'ı dinleyen 25 yaşındaki gurbetçi golcü, Trabzonspor'dan talep ettiği paranın daha azına Galatasaray'a "Evet" dedi. Menajerinin isteklerini bertaraf etmeye çalışan yönetim, bir yandan da 3 milyon euro isteyen Lorient ile görüşüyor.

"ALO, BEN ARDA ABİN"

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Galatasaray taraftarları, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde yaptığı transferlerde popüler olan "Alo, ben Emre Abin" mottosunu Arda Turan'a uyarlayarak sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

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Başakşehir Emre Belözoğlu fenerbahçe galatasaray
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