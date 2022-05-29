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Son dakika: Altay Bayındır, Şampiyonlar Ligi finali sonrası sosyal medyayı salladı!

29.05.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmesinde başrol oynayan kaleci Thibaut Courtois, maçın oyuncusu seçilmişti. Tam 9 kurtarış yaparak Kırmızılar'a gol izni vermeyen Belçikalı file bekçisinin performansı sonrasında Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Twitte'da gündem oldu.

Son dakika: Altay Bayındır, Şampiyonlar Ligi finali sonrası sosyal medyayı salladı!
Thibaut Courtois

Thibaut Courtois

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika haberleri: Tecrübeli kaleci Thibaut Courtois, Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 mağlup edip, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu maça damgasını vurdu. Aynı gecede Altay Bayındır'ın Twitter'da gündem olması ise dikkat çekti.

90 dakika boyunca Liverpool ataklarına inanılmaz bir şekilde karşı duran Belçikalı kaleci, kariyer maçlarından birini çıkardı. Final maçının oyuncusu seçilen Thibaut Courtois tüm dünyada manşetleri süsledi. Fenerbahçelilerin Altay Bayındır kıyaslamaları sonrası Sarı-Lacivertli file bekçisi de Twitter'da TT oldu.

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9 KURTARIŞ YAPTI, FİNALİ BÜYÜK OYNADI

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Liverpool - Real Madrid maçında tam 9 kurtarış yapan Thibaut Courtois, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki en fazla kurtarış yaptığı maçı dev finalde oynadı. Öte yandan tecrübeli kaleci 18 yıl sonra bir final maçında en yüksek kurtarış sayısına ulaşan file bekçisi oldu.

"İNGİLTERE'DE ARTIK BANA SAYGI DUYARLAR"

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Maç sonrası açıklamalarda bulunan Thibaut Courtois, "Kariyerim için bir final kazanmam, adıma biraz saygı duydurmam gerekiyordu. Takımımın performansından ötürü gerçekten mutlu ve gururluyum. Dünyanın en iyilerini yendik. Liverpool harika oynadı ama 1 kez pozisyona girip attık. Dün Real Madrid kaybedecek, hatta rezil olacak diye tweetler atıldı. Ancak ben size Real Madrid'in final oynamadığını, final kazandığını söylemiştim. Öyle de oldu. İngiltere'de bana saygı duymuyorlardı. Artık duyarlar!" ifadelerini kullandı.

"ŞOKE OLDUM, EN İYİSİ!"

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Öte yandan Carlo Ancelotti de Thibaut Courtois'nın performansına inanamadığını belirtirken "Şoke oldum" ifadelerini kullandı. Florentino Pere ise "Courtois dünyanın en iyi kalecisi" şeklinde konuştu.

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