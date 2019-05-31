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Son dakika: Ankara'da Ramazan Bayramı boyunca ulaşım ücretsiz olacak

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 31.05.2019 10:02 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında Ramazan Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı boyunca EGO Otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik, başkentlileri ücretsiz olarak taşıyacak.

Son dakika: Ankara'da Ramazan Bayramı boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için her türlü önlemi alırken, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları da Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı boyunca EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve teleferik, Başkentlileri ücretsiz olarak taşıyacak. Vatandaşlar, 4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe günü Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek. 7’den 70’e tüm vatandaşlar, Ankarakart ve kredi kartlarını kullanmadan 4 Haziran Salı günü saat 06.00’dan 6 Haziran Perşembe saat 23.59’a kadar toplu ulaşım araçları ile ücretsiz seyahat edebilecek.

MEZARLIKLARDA RİNG SEFERİ

Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşların yakınlarını rahatlıkla ziyaret edebilmeleri için de arife günü dahil olmak üzere bayram süresince kabristanlara kolay ulaşım sağlayabilmesi için düzenlemeler yaptı. Çimşit Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşlar için Lale Meydanı’ndan her 30 dakikada bir sefer düzenleyecek olan EGO Genel Müdürlüğü, Karşıyaka Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşlar için de Hastane Metro İstasyonu’ndan hareket eden “210 Hastane Metro- Karşıyaka Mezarlığı” hattının sefer sayılarını artırdı. Bu hatta gün boyu 15 dakika arayla yolcu taşınacak. Ortaköy Mezarlığı’na gitmek isteyenler ise “359 Gökçeyurt-Ortaköy- Kızılcaköy-Mamak- Ulus” hattını kullanabilecek. EGO, kabristan ziyareti esnasında vatandaşların zorlanmaması için ayrıca mezarlık içerisinde gün boyu ring servisleri ile hizmet verecek.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
helal mahsur başkan sırada istanbul var insallah
işte budur başkan adamsın sen
Bakalım Erzurum ne yapacak.
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