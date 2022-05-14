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Son dakika: Anthony Nwakaeme, Trabzonspor ile anlaşamadı ve masadan kalktı! Fenerbahçe...

14.05.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinde başrol oynayan futbolcu Anthony Nwakaeme, bordo - mavili kulüple yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyordu. "Trabzonspor'dan ancak kulüp beni istemezse giderim" ifadelerini kullanan Nwakaeme ile kulüp arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi ve imza şimdilik askıya alındı.

Son dakika: Anthony Nwakaeme, Trabzonspor ile anlaşamadı ve masadan kalktı! Fenerbahçe...
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da takımın yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin hala yeni bir sözleşme imzalamaması dikkat çekiyor. Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 28 maçta 11 gol, 10 asistlik takımının şampiyonluğunda başrolü oynayan ve kariyerinin zirvesine çıkan Nijeryalı yıldız, Kayserispor maçının ardından durumu ile ilgili açıklama yaptı.

"KULÜP İSTEMEZSE GİDERİM"

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33 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor başkanı dışında kimseyle görüşmedim. Trabzonspor'u çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

AVCI: "KALMAK İSTİYOR"

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Teknik direktör Abdullah Avcı ise Nwakaeme ile 18 aydır beraber olduklarını belirterek "Burada devam etmek istediğini söyledi. Bundan sonrasını başkan ve yönetim kurulu belirleyecek" şeklinde konuştu. Yıldız futbolcunun menajeri Deniz Türker de "Trabzonspor’la maaş ve yıl konusunda anlaşmıştık. Sadece imza parası konusunda farklı düşünceler vardı. An itibarıyla oyuncum, Trabzonspor’un taksitli ödeme talebini kabul etti. Trabzonspor istediği zaman kulübe gider imzaları atarız" şeklinde konuştu.

Bordo-mavili kulübün bonus ve imza parasıyla birlikte verdiği 3 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Nwakaeme ile karşılıklı açıklamaların ardından yeniden masaya oturuldu.

YENİ TEKLİFTE SPOR YASASI ETKİSİ

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Ancak, Trabzonspor Kulübü bu kez daha önce verdiği ve Nwakaeme tarafından beklemeye alınan ve kabul edilmeyen şartlar üzerinde spor yasasının da devreye girmesinden sonra değişime gitmek zorunda kaldı.

KABUL ETMEDİ

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Oyuncuya 2 yıllık sözleşme, 1.5 milyon euro net maaş, 500 bin euro bonus ve 500 bin euro imza parası öneren Trabzonspor Kulübü’ne Nwakaeme cephesi olumsuz yanıt verdi.

3 YIL - 3 MİLYON EURO

Kulüpten 3 yıl ve 3 milyon euro talep ettiğini yönetime ileten Nijeryalı yıldızla bir daha görüşme yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu anlaşmazlıktan sonra izlenecek yol merak konusu oldu.

FENERBAHÇE İLE ADI ANILIYOR

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Trabzonspor ile henüz anlaşmaya varamayan ve takımdan ayrılacağı düşünülen Nwakaeme'nin Fenerbahçe'nin yolunu tutacağı iddia edilmişti. Sarı - lacivertli taraftarlar, Nwakaeme'nin henüz imza atmaması sonrasında 'Hayırlı olsun' yorumlarında bulundular.

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