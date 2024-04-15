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  4. SON DAKİKA: Aslan kilidi ikinci yarıda açtı! Galatasaray Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliği Fenerbahçe'den geri aldı

SON DAKİKA: Aslan kilidi ikinci yarıda açtı! Galatasaray Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliği Fenerbahçe'den geri aldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2024 21:55
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Son dakika... Süper Lig'in 32. haftasının dikkat çeken mücadelesinde Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele kazanan 4-0'lık skorla Sarı-Kırmızılılar olurken, Buruk'un öğrencileri şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmayarak liderliği Sarı-Lacivertliler'den geri aldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Aslan kilidi ikinci yarıda açtı! Galatasaray Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliği Fenerbahçe'den geri aldı

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede kazanan 4-0'lık skorla Sarı-Kırmızılılar olurken, kritik bir 3 puanı da hanesine yazdırmış oldu.

ALANYASPOR ETKİLİ BAŞLADI

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Karşılaşmaya etkili başlayan Alanyaspor, henüz 12. dakikada Oğuz Aydın'la sağ kanattan hızlı geldi. İçeriye doğru çevrilen topun Ahmed Hassan'a gelmesine izin vermeyen Nelsson oldu. Danimarkalı oyuncu bir kritik müdahalede daha bulundu.

KIRMIZI KART ÇIKTI

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Maçın 18. dakikasında Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bulunduğu alanı terk edip itirazlarını sürdürünce kırmızı kart gördü.

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GOL GEÇERSİZ SAYILDI

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Galatasaray 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile golü buldu ancak gol faul nedeniyle iptal edildi.

DİREKTEN DÖNDÜ

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Galatasaray, 41. dakikada Mertens'le gole çok yaklaştı. Belçikalı yıldız, sağ ayak dışıyla trivela vuruşunu yaptı. Top, üst direkten oyun alanına geri döndü.

BARIŞ ALPER KİLİDİ AÇTI

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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz 56. dakiakda sol kanattan ceza sahasına girdi. Sağ ayağıyla, Ertuğrul'un soluna doğru uzak köşeye enfes bir vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

BU KEZ ZIYECH...

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İlk golün üzerinden 5 dakika geçmişti ki ikinci yarıda oyuna dahil olan Hakim Ziyech uzaktan muhteşem bir şutla farkı 2'ye çıkardı.

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Ev sahibi ekipte Leroy Fer yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BARIŞ ALPER'DEN BİR İLK

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Maçta dakikalar 72'yi gösterirken Barış Alper Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı. Yıldız ilk golün bir benzerini kaydederken, Süper Lig kariyerinde bir maçta ilk kez 2 gol kaydetmeyi başardı.

ICARDI SKORU BELİRLEDİ

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Karşılaşmanın skorunu Arjantinli yıldız Mauro Icardi belirledi. Yıldız isim 83. dakikada attığı golle farkı 4'e çıkardı.

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