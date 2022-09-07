SON DAKİKA | Bakan Kasapoğlu'ndan yurt yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklamalarda bulundu.
Kasapoğlu konuşmasında şunları söyledi:
Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik. Yüzde 80'lik karşılama oranına imza attık. İlk fazda 41 il tamamen yerleşimini bitirdi. Sıfır yedekle tamamladık.
Ankara ve İstanbul'da en yüksek yerleştirmeyi gerçekleştirdik. Başvuranların yüzde 80'i yerleştirildi.
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