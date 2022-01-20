Son dakika: Balotelli, dünyanın en zengin takımı Newcastle United'a gidiyor! Ronaldo'ya rakip geliyor...

Son dakika haberi: Adana Demirspor'da Balotelli kendinden söz ettirmeye devam ediyor. İnişli çıkışlı kariyeriyle bir türlü istenilen seviyeye ulaşamayan yıldız oyuncu sezon başında Adana Demirspor'a transfer olarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Adana ekibiyle çıktığı 18 maçta 7 gol atma başarısı gösteren İtalyan golcü, dünyanın en zengin takımı konumunda bulunan Newcastle United'ı peşine taktı.

DÜNYANIN EN ZENGİN TAKIMI

Muhammed bin Selman, 400 milyar dolar servetiyle birlikte şu anda dünyanın en zengin kulüp sahibi konumunda bulunuyor. Transfer bütçesi olarak büyük bir rakam ayıran İngiliz ekibinin ilk hamlesi takımı bu sezon ligde tutmak. Ligin sonuna demir atan kulüp şu an için 19. sırada bulunuyor. Takımının ligde kalması için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden Prens Selman, transfer çalışmalarına da başladı.

"NEWCASTLE UNITED, BALOTELLI'YI DÜŞÜNÜYORMUŞ"

Radyospor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Balotelli'ye dün bir Arap takımından teklif geldi. Reddettik, 'vermeyi düşünmüyoruz' dedik. Newcastle United, Balotelli'yi transfer etmeyi düşünüyormuş; ama şu ana kadar bize teklif vermediler. Sözleşmesinde çıkış maddesi var zaten. Rakamı söylemeyim." dedi.

BALOTELLI TEKLİFE ÇOK SICAK

Balotelli'nin sözleşmesi çıkış maddesinden dolayı Newcastle United'ın bu transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor. İtalyan golcünün de kendini tekrar kanıtlamak için İngiltere Ligi'ne gitmeye çok sıcak olduğu ve yönetimle konuşarak kolaylık sağlamalarını isteyeceği öğrenildi.



