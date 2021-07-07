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SON DAKİKA! Balotelli resmen Adana Demirspor'da!

07.07.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SON DAKİKA! Balotelli resmen Adana Demirspor'da!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Britt Assombalonga ve Younes Belhanda transferlerinin ardından Mario Balotelli'ye de imza attırdı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yıldız golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sancak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, çok değerli oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır, ADS ye ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Monza'da forma giyen 30 yaşındaki golcü, kariyerinde Inter, Milan, Liverpool, Marsilya ve Manchester City'de oynadı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

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Adana Demirspor'da transfer olan Balotelli, önümüzdeki sezon 9 numaralı formayı terletecek.

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EVLAT EDİNİLDİ

2 yaşında, Mario Balotelli İtalyan bir aile tarafından evlat edinilir. Biyolojik anne babasıyla da görüştüğünü belirten Mario, ailesini ise sadece para için kendisiyle görüşmekle suçlar.Mahkeme tarafından Francesco ve Silvio Balotelli çiftine verilen Mario, daha sonra futbola merak salar ve Super Mario lakabını alır.

GERÇEK AİLESİ, BAŞARILI OLUNCA ARADI

Balo, biyolojik ailesiyle görüşmeye devam etmiştir ancak onları ''Kendisine ihanet etmekle ve sadece futbolda başarılı olmaya başlayınca kendisini aramaya başlamakla'' suçlamıştır.

18 YAŞINDA SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

18 yaşında ise soy ismini değiştirir ve Barwuah isminden kurtulur. Daha sonra, Manchester City'e transfer olduğunda İngiliz basını çok garip bir iddia ortaya atar:

İŞTE O İDDİA!

Balotelli'nin biyolojik annesinin, oyuncunun Manchester'da yaşadığı lüks evin çok yakınında küçük bir evde yaşadığı ve temizlik yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Tüm bu çocukluk sorunlarının yanı sıra futbol oynadığı dönemde de sıkça ırkçılığa maruz kalan yıldız golcü dünya gündeminden hiçbir zaman düşmedi.

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transfer Adana Demirspor Mario Balotelli
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