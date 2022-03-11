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Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçında tartışma! Kerem Aktürkoğlu...

11.03.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçında Barcelona ile Camp Nou'da karşılaşan Galatasaray'da ilk yarıda yaşanan olay maçın önüne geçti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'na taktik vermeye çalışırken kameralara yansıyan olay dikkatlerden kaçmadı...

Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçında tartışma! Kerem Aktürkoğlu...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçında Barcelona ile Camp Nou'da karşılaşan Galatasaray'da ilk yarıya Kerem Aktürkoğlu damga vurmuştu. Sarı-kırmızılılarda gole en yakın isim olan Kerem, bir pozisyonda karşı karşıya fırsattan yararlanamamıştı. Bu pozisyondan önce Domenec Torrent ile konuşan Kerem Aktürkoğlu'nun tavırları sosyal medyada gündem oldu.

TORRENT'İ DİNLEMEDİ! SOSYAL MEDYA YIKILDI...

Bir pozisyonda Domenec Torrent tarafından kenara çağırılan genç oyuncu, İspanyol hocanın talimatlarına karşı çıkar gibi bir vücut dili yapıp oyuna geri dönünce sosyal medya yıkıldı. Galatasaraylı taraftarlar bu konuyu gündeme taşıdı...

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(Görüntü EXXEN'den alınmıştır.)


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Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu son dakika haberi
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