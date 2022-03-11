Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçında tartışma! Kerem Aktürkoğlu...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçında Barcelona ile Camp Nou'da karşılaşan Galatasaray'da ilk yarıya Kerem Aktürkoğlu damga vurmuştu. Sarı-kırmızılılarda gole en yakın isim olan Kerem, bir pozisyonda karşı karşıya fırsattan yararlanamamıştı. Bu pozisyondan önce Domenec Torrent ile konuşan Kerem Aktürkoğlu'nun tavırları sosyal medyada gündem oldu.

TORRENT'İ DİNLEMEDİ! SOSYAL MEDYA YIKILDI...

Bir pozisyonda Domenec Torrent tarafından kenara çağırılan genç oyuncu, İspanyol hocanın talimatlarına karşı çıkar gibi bir vücut dili yapıp oyuna geri dönünce sosyal medya yıkıldı. Galatasaraylı taraftarlar bu konuyu gündeme taşıdı...

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(Görüntü EXXEN'den alınmıştır.)



