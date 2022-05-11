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Son dakika: Barcelona maçında korku dolu anlar! Ronald Araujo bir anda yere yığıldı...

11.05.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Barcelona'nın Celta Vigo'yu konuk ettiği mücadelede talihsiz bir an yaşandı. Ev sahibi ekibin başarılı stoperi Ronald Araujo, takım arkadaşı Gavi ile çarpıştıktan sonra birkaç adım attı ve yere yığıldı. Yerde hareketsiz kalan futbolcunun yardımına ilk olarak saha içerisindeki oyuncular koştu. Araujo, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye götürüldü.

Son dakika: Barcelona maçında korku dolu anlar! Ronald Araujo bir anda yere yığıldı...
Ronald Araujo

Ronald Araujo

URU Uruguay
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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Son dakika haberleri: İspanya'da Barcelona'nın Celta Vigo'yu konuk ettiği karşılaşmada herkesi endişelendiren bir olay yaşandı. Mücadelenin devam ettiği sırada yaşanan bir pozisyon sonrası Barcelona'nın savunma oyuncusu Ronald Araujo, hareketsiz bir şekilde yerde kaldı ve korku dolu anlar yaşandı.

La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, sahasında karşılaştığı Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Memphis Depay (Dk. 30) ve Pierre Emerick Aubameyang (Dk. 41 ve Dk. 48) atarken, Celta Vigo'nun tek golü İago Aspas'dan (Dk. 50) geldi.

Celta Vigo'da defans oyuncusu Jeison Murillo, 58. dakikada Memphis Depay'e yaptığı faulun ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Maçta en önemli an ise 61. dakikada bir hava topunda Barcelona'dan takım arkadaşı Gavi ile çarpışarak başına darbe alan Uruguaylı Ronald Araujo'nun birkaç adım attıktan sonra bayılması oldu.

Sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen Araujo, sahaya giren ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

Barcelona kulübü, yaptığı açıklamada, Araujo'nun beyin sarsıntısı geçirdiğini ve tetkikler yapılmak üzere hastaneye götürüldüğü duyurdu.

İŞTE O ANLAR...

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