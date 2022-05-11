Son dakika: Barcelona maçında korku dolu anlar! Ronald Araujo bir anda yere yığıldı...

Son dakika haberleri: İspanya'da Barcelona'nın Celta Vigo'yu konuk ettiği karşılaşmada herkesi endişelendiren bir olay yaşandı. Mücadelenin devam ettiği sırada yaşanan bir pozisyon sonrası Barcelona'nın savunma oyuncusu Ronald Araujo, hareketsiz bir şekilde yerde kaldı ve korku dolu anlar yaşandı.

La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, sahasında karşılaştığı Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Memphis Depay (Dk. 30) ve Pierre Emerick Aubameyang (Dk. 41 ve Dk. 48) atarken, Celta Vigo'nun tek golü İago Aspas'dan (Dk. 50) geldi.

Celta Vigo'da defans oyuncusu Jeison Murillo, 58. dakikada Memphis Depay'e yaptığı faulun ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Maçta en önemli an ise 61. dakikada bir hava topunda Barcelona'dan takım arkadaşı Gavi ile çarpışarak başına darbe alan Uruguaylı Ronald Araujo'nun birkaç adım attıktan sonra bayılması oldu.

Sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen Araujo, sahaya giren ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

Barcelona kulübü, yaptığı açıklamada, Araujo'nun beyin sarsıntısı geçirdiğini ve tetkikler yapılmak üzere hastaneye götürüldüğü duyurdu.

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