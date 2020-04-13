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  4. SON DAKİKA | Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ taburcu oldu

SON DAKİKA | Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ taburcu oldu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.04.2020 13:17 | Son Güncelleme

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ taburcu olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA | Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ taburcu oldu

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ taburcu olduğunu duyurdu.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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