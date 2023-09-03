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  4. SON DAKİKA: Süper Lig'de oynadığı 3 maçta da mağlup olup gol dahi atamamışlardı! Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı

SON DAKİKA: Süper Lig'de oynadığı 3 maçta da mağlup olup gol dahi atamamışlardı! Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı

03.09.2023 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan ve çıktığı 3 maçta da mağlubiyet alan Başakşehir'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Turuncu-Lacivertli ekipten yapılan açıklamada teknik direktör Emre Belözoğolu ile yolların ayrıldığı açıklandı. İşte detaylar...

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve oynadığı 3 maçta da yenilen RAMS Başakşehir’de şok bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertli ekip, 42 yaşındaki teknik adam Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Başakşehir’in sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

EMRE BELÖZOĞLU İLE YOLLAR AYRILDI

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Turuncu-Lacivertli ekipten yapılan açıklamada teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığı açıklandı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

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Başakşehir'den yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

86 MAÇ 44 GALİBİYET

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Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın başında şimdiye kadar 86 maça çıkarken, 44 galibiyet elde etti, 21 de mağlubiyet aldı. 21 maçı ise beraberlikte tamamladı.


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