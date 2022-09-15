Son dakika: Başakşehir fırtınası Avrupa'da da devam ediyor! Yine gol yemediler, Fiorentina'yı ezip geçtiler...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, İtalya Ligi Serie A temsilcisi Fiorentina'yı konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, temsilcimizin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Turuncu - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 57. ve 71. dakikalarda Serdar Gürler ile 89. dakikada Traore kaydetti.

Fiorentina'da Jonathan Ikone, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından grupta üst üste 2. galibiyetini alan Başakşehir, 6 puanla liderliğini sürdürdü. Henüz galibiyet alamayan Fiorentina ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Başakşehir, grubun 3. haftasında RFS deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Hearts'a konuk olacak.

DEV SERİ DEVAM EDİYOR

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grubunda oynadığı maçlarda kalesinde hiç gol görmedi.

FATİH TERİM DE TRİBÜNDE

Bir dönem İtalyan ekibini çalıştıran teknik direktör Fatih Terim de Medipol Başakşehir-Fiorentina stadyumda maçını izleyenler arasında yer aldı.

Bugün adını taşıyan belgeseli yayımlanan Terim, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izlemek için mücadelenin başlamasına 45 dakika kala stadyuma giriş yaptı.

Fatih Terim dün de Fiorentinalı yöneticilerle İstanbul'da bir araya gelmişti.

BELÖZOĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İskoç ekibi Hearts ile gruptaki oynadıkları ilk maça göre göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Deniz Türüç ve Bertnard Traore'nin yerine Junior Caiçara, Ahmed Touba, Berkay Özcan, Münir'e ilk 11'de şans verdi.

Belözoğlu takımını sahaya Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Aleksic, Münir ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.

MESUT ÖZİL KADRODA

Medipol Başakşehir'de hastalığı geçen Mesut Özil maç kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, hafta içinde takımla antrenmanlara çıkan Mesut'u yedekler arasında tuttu.

