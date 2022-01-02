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Son dakika... Benfica, Fatih Terim'i istiyor! Ayrılıyor mu?

02.01.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın efsane hocası Fatih Terim için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'de yayın yapan Canal 11 televizyonu yorumcusu Pedro Bouças, Benfica Başkanı Rui Costa'nın istediği teknik direktörü açıkladı. Bouças, "Costa'nın aklında tecrübeli bir kurt var. Kendisine de hocalık yapan Fatih Terim gibi bir teknik adam Rui Costa’nın futbol anlayışına daha uygun. Fatih Terim olabilir" dedi.

Son dakika... Benfica, Fatih Terim'i istiyor! Ayrılıyor mu?

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Portekiz ve Avrupa'nın önde gelen takımlarından Benfica'nın Fatih Terim'i istediği öğrenildi. Terim'in eski Milan'dan eski öğrencisi Rui Costa'nın başkanlık yaptığı dev kulüp için Fatih Terim ismi ön plana çıktı. İşte detaylar...

HOCAYLA YOLLAR AYRILDI

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Geçtiğimiz hafta teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayıran ve hoca arayışına başlayan Benfica'nın gündemine Galatasaray 'ın teknik patronu Fatih Terim'in geldiği öne sürüldü. Canal 11 adlı TV kanalında yayımlanan 'Lateral Esquerdo-Sol Kanat' isimli programda yorumculuk yapan Pedro Bouças, Benfica’nın geçici olarak takımın başına getirdiği Nelson Verissimo'yu değerlendirirken, "Başkan Rui Costa’nın aklında Jorge Jesus tarzında tecrübeli bir kurt var. Kendisine de hocalık yapan Fatih Terim gibi bir teknik adam Rui Costa’nın futbol anlayışına daha uygun" ifadelerini kullandı.

RUI COSTA İSTİYOR

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Bu iddia sonrası Rui Costa'nın da Fatih Terim'i istediği öğrenildi. Yakından tanıdığı ve çok samimi bir dostlukları bulunan ikilinin Galatasaray'ın tavrına göre oturup konuşacağı da gelen haberler arasında.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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