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SON DAKİKA: Beşiktaş 11'nci kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu! Siyah-Beyazlılar Trabzonspor'u geriden gelip mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.05.2024 22:16
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Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu. Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşılaştığı final mücadelesinde Bordo-mavililer öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayarak rakibi karşısında 2-1 geriye düştü. Sonrasında gelen peş peşe goller sonucu Beşiktaş son dakikada attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş 11'nci kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş 11'nci kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu! Siyah-Beyazlılar Trabzonspor'u geriden gelip mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biten mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Beşiktaş oldu.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE ÖNE GEÇTİ

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Mücadelenin ilk yarısında 1-0 öne geçen Trabzonspor'un gollerini Onuachu ve Pepe kaydetti.

BEŞİKTAŞ SON DAKİKADA KAZANDI

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Beşiktaş'ın golleri Ghezzzal, Salih ve Al Musrati'den geldi. Maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar sahadan 3-2 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

ŞEHİTLER İÇİN SİYAH KOL BANDI VE SAYGI DURUŞU

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Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen askerler için 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Aynı zamanda takımlar siyah kol bandı ve ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ pankartı ile sahaya çıktı.

OLİMPİYAT STADYUMU KAPALI GİŞE

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Atatürk Olimpiyat Stadı’nda, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında her iki takım taraftarı da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, finali doğu ve kuzey tribünlerinde takip ederken, bordo-mavililer ise batı ve güney tribünlerinde yer aldı. Öte yandan tribünlere de 50 bin adet Türk bayrağı da dağıtıldı.

MAÇ ÖNCESİ KONSER

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Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde sanatçılar Sefo ve Norm Ender de sahne aldı. Öte yandan Norm Ender, Cumhuriyetin 100. yılı için yaptığı ‘Parla’ şarkısını söyledi.

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