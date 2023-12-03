SON DAKİKA: Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlandı! Beşiktaş'ın 35. Başkanı Hasan Arat oldu

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda oy sayım işlemi tamamlandı. Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılan seçimli genel kurulda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat’ın yarıştığı seçimde kazanan Hasan Arat oldu.

21 bin 219 kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 11.828 kişi oy kullandı.

Hasan Arat, 7271 oy aldı. Serdal Adalı ise 4557 oyda kaldı. Arat, 21 sandığın tamamını önde bitirdi.

HASAN ARAT'IN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ŞÖYLE:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

HASAN ARAT KİMDİR?

Hasan Arat, 1959 yılında Adana'da doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Hasan Arat, 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demirspor'da başladıktan sonra 1977'da transfer olduğu Beşiktaş'ta 5 yıl forma giydi.

SÜLEYMAN SEBA DÖNEMİNDE GÖREVDEYDİ

Hasan Arat, 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu. İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na aday olması sürecini yönetti.

İŞTE SANDIK SANDIK SONUÇLAR

TOPLAM

Hasan Arat: 7271

Serdal Adalı: 4557

21. Sandık Sonucu

294 Oy: Hasan Arat

211 Oy: Serdal Adalı

20. Sandık Sonucu

348 Oy: Hasan Arat

182 Oy: Serdal Adalı

19. Sandık Sonucu

324 Oy: Hasan Arat

192 Oy: Serdal Adalı

18. Sandık Sonucu

332 Oy: Hasan Arat

193 Oy: Serdal Adalı

17. Sandık Sonucu

370 Oy: Hasan Arat

293 Oy: Serdal Adalı

16. Sandık Sonucu

442 Oy: Hasan Arat

234 Oy: Serdal Adalı

15. Sandık Sonucu

386 Oy: Hasan Arat

259 Oy: Serdal Adalı

14. Sandık Sonucu

359 Oy: Hasan Arat

207 Oy: Serdal Adalı

13. Sandık Sonucu

369 Oy: Hasan Arat

262 Oy: Serdal Adalı

12. Sandık Sonucu

334 Oy: Hasan Arat

260 Oy: Serdal Adalı

11. Sandık Sonucu

460 Oy: Hasan Arat

185 Oy: Serdal Adalı

10. Sandık Sonucu

483 Oy: Hasan Arat

172 Oy: Serdal Adalı

9. Sandık Sonucu

471 Oy: Hasan Arat

218 Oy: Serdal Adalı

8. Sandık Sonucu

361 Oy: Hasan Arat

225 Oy: Serdal Adalı

7. Sandık Sonucu

315 Oy: Hasan Arat

241 Oy: Serdal Adalı

6. Sandık Sonucu

358 Oy: Hasan Arat

225 Oy: Serdal Adalı

5. Sandık Sonucu

368 Oy: Hasan Arat

254 Oy: Serdal Adalı

4. Sandık Sonucu

243 Oy: Hasan Arat

205 Oy: Serdal Adalı

3 Numaralı Sandık Sonucu

226 Oy: Hasan Arat

173 Oy: Serdal Adalı

2 Numaralı Sandık Sonucu

227 Oy: Hasan Arat

201 Oy: Serdal Adalı

1. Sandık Sonucu

201 Oy: Hasan Arat

195 Oy: Serdal Adalı

"BANA AZ ÖNCE 20 SENEDİR NEREDE DEDİ"

Beşiktaş başkan Hasan Arat oylama öncesi yaptığı açıklamalarda "Beşiktaşlı asla pusuda durmaz. Bana az önce 20 senedir nerede dedi. Sanırım yazıyı hazırlayanlar iyi hazırlamamış. Benim formam müzede duruyor. Siz kimi ibrada alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Dün neredeydiniz? Bugün kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz. Kendi iradenizle bir devri sonlandırabilirsiniz. Bugün kendi iradenizle özlediğiniz Beşiktaş'ı geri döndürebilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur. Herkesin Beşiktaş'a borcu vardır." ifadelerini kullanmıştı.





