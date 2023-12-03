SON DAKİKA: Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlandı! Beşiktaş'ın 35. Başkanı Hasan Arat oldu

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda oy sayım işlemi tamamlandı. Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılan seçimli genel kurulda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat’ın yarıştığı seçimde kazanan Hasan Arat oldu.
21 bin 219 kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 11.828 kişi oy kullandı.
Hasan Arat, 7271 oy aldı. Serdal Adalı ise 4557 oyda kaldı. Arat, 21 sandığın tamamını önde bitirdi.
Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.
Hasan Arat, 1959 yılında Adana'da doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Hasan Arat, 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demirspor'da başladıktan sonra 1977'da transfer olduğu Beşiktaş'ta 5 yıl forma giydi.
Hasan Arat, 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu. İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na aday olması sürecini yönetti.
TOPLAM
Hasan Arat: 7271
Serdal Adalı: 4557
21. Sandık Sonucu
294 Oy: Hasan Arat
211 Oy: Serdal Adalı
20. Sandık Sonucu
348 Oy: Hasan Arat
182 Oy: Serdal Adalı
19. Sandık Sonucu
324 Oy: Hasan Arat
192 Oy: Serdal Adalı
18. Sandık Sonucu
332 Oy: Hasan Arat
193 Oy: Serdal Adalı
17. Sandık Sonucu
370 Oy: Hasan Arat
293 Oy: Serdal Adalı
16. Sandık Sonucu
442 Oy: Hasan Arat
234 Oy: Serdal Adalı
15. Sandık Sonucu
386 Oy: Hasan Arat
259 Oy: Serdal Adalı
14. Sandık Sonucu
359 Oy: Hasan Arat
207 Oy: Serdal Adalı
13. Sandık Sonucu
369 Oy: Hasan Arat
262 Oy: Serdal Adalı
12. Sandık Sonucu
334 Oy: Hasan Arat
260 Oy: Serdal Adalı
11. Sandık Sonucu
460 Oy: Hasan Arat
185 Oy: Serdal Adalı
10. Sandık Sonucu
483 Oy: Hasan Arat
172 Oy: Serdal Adalı
9. Sandık Sonucu
471 Oy: Hasan Arat
218 Oy: Serdal Adalı
8. Sandık Sonucu
361 Oy: Hasan Arat
225 Oy: Serdal Adalı
7. Sandık Sonucu
315 Oy: Hasan Arat
241 Oy: Serdal Adalı
6. Sandık Sonucu
358 Oy: Hasan Arat
225 Oy: Serdal Adalı
5. Sandık Sonucu
368 Oy: Hasan Arat
254 Oy: Serdal Adalı
4. Sandık Sonucu
243 Oy: Hasan Arat
205 Oy: Serdal Adalı
3 Numaralı Sandık Sonucu
226 Oy: Hasan Arat
173 Oy: Serdal Adalı
2 Numaralı Sandık Sonucu
227 Oy: Hasan Arat
201 Oy: Serdal Adalı
1. Sandık Sonucu
201 Oy: Hasan Arat
195 Oy: Serdal Adalı
Beşiktaş başkan Hasan Arat oylama öncesi yaptığı açıklamalarda "Beşiktaşlı asla pusuda durmaz. Bana az önce 20 senedir nerede dedi. Sanırım yazıyı hazırlayanlar iyi hazırlamamış. Benim formam müzede duruyor. Siz kimi ibrada alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Dün neredeydiniz? Bugün kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz. Kendi iradenizle bir devri sonlandırabilirsiniz. Bugün kendi iradenizle özlediğiniz Beşiktaş'ı geri döndürebilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur. Herkesin Beşiktaş'a borcu vardır." ifadelerini kullanmıştı.