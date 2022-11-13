Son dakika: Beşiktaş-Antalyaspor maçı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama nedeniyle ertelendi!

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Saat 16.20 civarı Taksim'de meydana gelen patlama nedeniyle TFF maçı erteleme kararı aldı.

TFF KARARINI VERDİ

İki takımın yetkilileri patlamanın ardından yetkililerden gelecek haberi bekliyordu. Acil bir şekilde toplantı kararı alan TFF, maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA;

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

6 ÖLÜ, 53 YARALI

Patlamayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde büyük panik yaşanırken, patlamayla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu.

