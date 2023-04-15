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Son dakika: Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini alıyor! West Ham ile anlaşma sağlandı...

15.04.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlıların sezon başında İngiltere'nin West Ham United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku, gösterdiği performansla camiadan tam not almıştı.

Son dakika: Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini alıyor! West Ham ile anlaşma sağlandı...

Beşiktaş, ligin 29'uncu haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesinde kiralık olarak kadrosunda yer alan Arthur Masuaku'nun bonservisini alacak. Siyah-beyazlı ekip, sözleşmesindeki 25 maça ilk 11'de çıkması ve en az 45 dakika oynaması halinde devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Arthur Masuaku için West Ham ile anlaştı.

YENİ SÖZLEŞMESİ

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Masuaku'nun bonservisini 2 milyon Euro'ya indiren Beşiktaş, Demokratik Kongolu sol bek ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Yaz transfer döneminde kiralık olarak Beşiktaş’a gelen Arthur Masuaku, 26 karşılaşmada forma giydi. 29 yaşındaki sol bek bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 4 asist katkısı sağladı.

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