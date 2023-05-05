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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sert sözler! 'Galatasaray bana saldırttı!', 'Soyadımı değiştireceğim!'

05.05.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. 3 puan sonrası büyük bir sevinç yaşayan siyah - beyazlılar, şampiyonluk yarışında iddiasını artırmıştı. Siyah - beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, bir basın toplantısı düzenledi. Çebi'nin sözleri gündeme damgasını vurdu. İşte detaylar..

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sert sözler! 'Galatasaray bana saldırttı!', 'Soyadımı değiştireceğim!'

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk etmişti. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu skorun ardından şampiyonluk yarışındaki iddiasını artıran Kara Kartal'da başkan Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Ahmet Nur Çebi; Galatasaray'ın deprem döneminde kendisine sosyal medyadan saldırı düzenlediğini dile getirirken, sezonla ilgili olay yaratan ifadeler kullandı.

İşte Çebi'nin sözleri;

"TAKDİR HAKLARINI G.SARAY'DAN YANA KULLANDI"

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"Ali Şansalan takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı, 6 sarı kart bize gösterildi ve TFF'den ceza aldık."

"BİZİ KANDIRAMAZSINIZ"

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"Asbaşkanımız Serhan Çetinsaya bir paylaşım yaptı, keşke olmasaydı. Daha biz açıklama yapmadan, hemen düğmeye basıldı. Benim yöneticim tehdit edildi, hakaret edildi. Bunu başkalarına yaptırıp, 'Biz yapmadık' derseniz; biz kabul etmeyiz ve bizi kandıramazsınız."

"GALATASARAY BANA SALDIRTTI"

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"Deprem döneminde de bana linç operasyonu yapıldı, bunu da Galatasaray yaptırdı. Bu troll hesaplarla bize saldırdılar. Bu hesapları yarın başkası satın alır, size saldırırlar. Linç kültürü ile bir yere varamazsınız."

"ÇETİNSAYA'NIN BABASI ARANDI"

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"Galatasaray gibi büyük bir kulüp, yönetim kurulu toplantısında Serhan Çetinsaya'nın babasını aradı. 'Benim oğlum özür dilemeyi düşünmüyor, 1 yaşındaki çocuğuna kadar küfürler edildi!' dedi. Ayrıca 'Benim mi özür dilememi istiyorsunuz?' dedi. Galatasaray bu tehditlere 'Dur' demezken, babayı baskı altına alarak özür diletmeye çalışmak doğru değil. Bu arkadaşımızı çok iyi tanıyorsunuz. Dostum dediğiniz bir kişinin oğluna bu kadar hakarete izin vermemeliydiniz."

"NEDEN PUAN KONUSUNDA BİRLİKTE OLDUNUZ?"

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"Dursun Özbek ağabeyimizin bir "koalisyon" lafı var. Ne koalisyonu? Eğer bir koalisyondan söz edilecekse sizin aranızda var. Ligden çekilmek zorunda kalan iki güzide kulübümüzün puan durumları hakkında birlikte yürümeyi biliyorsunuz. Bunu koalisyon olarak görüyorsanız, bu birbirimize olan sevgimiz, saygımızdandır. Neden o zaman puan konusunda birlikte oldunuz? Silinmesi gereken puanlarla ilgili neden itiraz etmediniz?"

"BEŞİKTAŞ'IN KARŞISINDA OLMADIĞINI HİSSETTİRMELİ"

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"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bize el ve parmak kaldırdı! Bu tavır ve tutumu devam ediyor! Rica ediyorum bu algıyı değiştirin! Sabah, akşam Beşiktaş'a ceza kesiyor! Yetmedi, futbol takımının tamamına Fair-Play'den uzak diye ceza keseceksiniz! Kesmediğiniz bir yer kaldı mı? Bu camia bu kadar mı hatalı? TFF Başkanı ve yöneticileri, Beşiktaş'ın karşısında olmadığını hissettirmeli!"

"DEPLASMAN SAYILARINI EŞİTLEYELİM"

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"Biz kimseden 5 puan istemiyoruz. Bir takım, o sene oynanan oyundan çıkarsa tüm maçları oynanmamış sayılır diye UEFA tavsiyesi var. İki takım, içerde oynayacakları maçı deplasmanda oynamayı kabul etsinler, haydi. Deplasman sayılarını eşitleyelim."

"ŞAMPİYON OLSAK BİLE LİGİN TESCİL EDİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİM"

"Beşiktaş şampiyon bile olsa, ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim! Ben bunları ikinci yarı başlamadan söyledim! Tescili bu şekilde kabul etmiyorum! Nokta!"

"BU NE LAHANE BU NE PERHİZ"

"Ali Şansalan en iyi hakemlerden biri. Halil Umut Meler'i en kritik maça atıyorsunuz! Bu adaletsizlik nasıl son bulacak? Bu arkadaşlar gitsin diyoruz, göndermiyorsunuz. Fenerbahçe ve Galatasaray koalisyonu bu hakemlerin geri gelmesini istedi. 19 kulüp hakemlere sallıyor, bir tek ben hariç! Siz istediniz bu hakemlerin kalmasını, şimdi hangi hakla şikayet ediyorsunuz? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın olmuyor, o yılan bir gün size de dokunuyor! Konuşmanız gereken günlerde konuşmadınız, bugün konuşmayacaksınız! Bu ne lahana, bu ne perhiz!"

"SOYADIMI DEĞİŞTİRECEĞİM"

"Ben zaten hep sonradan haklı çıkıyorum. Soyadımı değiştireceğim. 'Ahmet Nur Çebi Sonradan Haklı Çıkan' yapacağım."

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