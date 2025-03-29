SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! Dev derbide ilk 11'ler belli oldu...

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen
Galatasaray'da durumu belirsizliğini koruyan Victor Osimhen ile Davinson Sanchez, derbide ilk 11’de forma giyebileceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışan Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov dev maçta görev alamayacak.
Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sarı kart ceza sınırında. Söz konusu isimler derbide sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.
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