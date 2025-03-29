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  4. SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! Dev derbide ilk 11'ler belli oldu...

SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! Dev derbide ilk 11'ler belli oldu...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2025 17:03
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Süper Lig'de heyecan 29. hafta karşılaşmaları ile sürerken şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu derbi öncesi iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! Dev derbide ilk 11'ler belli oldu...

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

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Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen

OSIMHEN VE SANCHEZ MÜJDESİ

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Galatasaray'da durumu belirsizliğini koruyan Victor Osimhen ile Davinson Sanchez, derbide ilk 11’de forma giyebileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK, 5 İSİM CEZA SINIRINDA

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Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışan Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov dev maçta görev alamayacak.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sarı kart ceza sınırında. Söz konusu isimler derbide sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

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