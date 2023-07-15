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Son dakika: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Halil Dervişoğlu telefonunu kapattı, Galatasaray'a gitti! 4 yıllık sözleşme...

15.07.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde karşı karşıya gelmişti. Siyah - beyazlılar, yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varmıştı. Beşiktaş'ın 4 yıllık imza attırması beklenen Dervişoğlu için büyük bir sürpriz yaşandı. Galatasaray devreye girerek oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş cephesinin konuya dair açıklaması ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Transfer sezonu tüm hızıyla sürerken, büyük sürprizler de yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Beşiktaş, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için karşı karşıya gelmişti.

BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYA VARMIŞTI

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Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ve kulübü Brentford ile anlaşmaya varmıştı. Oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah - beyazlıların, bonuslar karşılığında transferi bitirmek üzere olduğu öne sürülmüştü.

Hatta Kara Kartal'ın Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edilmişti.

"DÜN GECEDEN BERİ ULAŞAMIYORUZ"

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Bu durum sonrasında Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş cephesi, Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getirmek için harekete geçti.

Dikme; yaptığı açıklamada, "Beşiktaş’tan bazı isimlerle konuştum. 'Anlaşmaya vardığımız Halil Dervişoğlu’na dün geceden beri ulaşamıyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BİTİRDİ

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Siyah - beyazlıların ulaşamadığı hücum oyuncusu için Galatasaray'ın devreye girdiği ve transferi bitirdiği öğrenildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

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Fanatik'in haberine göre sarı - kırmızılılar, Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde Galatasaray'ın kısa süre içinde transferi açıklayacağı belirtildi.

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Galatasaray'da rota değişti!Galatasaray'da rota değişti!
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