Son dakika: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Halil Dervişoğlu telefonunu kapattı, Galatasaray'a gitti! 4 yıllık sözleşme...

Son dakika haberleri: Transfer sezonu tüm hızıyla sürerken, büyük sürprizler de yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Beşiktaş, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için karşı karşıya gelmişti.

BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYA VARMIŞTI

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ve kulübü Brentford ile anlaşmaya varmıştı. Oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah - beyazlıların, bonuslar karşılığında transferi bitirmek üzere olduğu öne sürülmüştü.

Hatta Kara Kartal'ın Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edilmişti.

"DÜN GECEDEN BERİ ULAŞAMIYORUZ"

Bu durum sonrasında Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş cephesi, Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getirmek için harekete geçti.

Dikme; yaptığı açıklamada, "Beşiktaş’tan bazı isimlerle konuştum. 'Anlaşmaya vardığımız Halil Dervişoğlu’na dün geceden beri ulaşamıyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BİTİRDİ

Siyah - beyazlıların ulaşamadığı hücum oyuncusu için Galatasaray'ın devreye girdiği ve transferi bitirdiği öğrenildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Fanatik'in haberine göre sarı - kırmızılılar, Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde Galatasaray'ın kısa süre içinde transferi açıklayacağı belirtildi.

