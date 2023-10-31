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Son dakika: Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst, Süper Lig'e ezeli rakip formasıyla geri dönüyor!

31.10.2023 20:23 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, 10. hafta da geride kaldı. Lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları da başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı - kırmızılı yönetimin gündemine flaş bir isim geldi. Galatasaray, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst'u kadrosuna katmak için planlama yapıyor. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst, Süper Lig'e ezeli rakip formasıyla geri dönüyor!

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de heyecan artarak devam ediyor. 10. haftanın geride kaldığı Süper Lig'de Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, Galatasaray ikinci, Adana Demirspor üçüncü ve Beşiktaş ise dördüncü sırada yer alıyor. Devre arasında transferlerini sorunsuz şekilde halletmek isteyen takımlar, çalışmalarına şimdiden başladı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan ve bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray'da yönetim, hücum hattına takviye için kolları sıvadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı - kırmızılılar, bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş olan Wout Weghorst için harekete geçti.

Hollandalı golcünün, sarı kırmızılı ekibe menajerler aracılığıyla teklif edildiği öne sürüldü. Galatasaray'ın ise bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.

Öte yandan Okan Buruk'un da 31 yaşındaki forvetin transferine 'evet' dediği iddia edildi.

Weghorst'un, kulübü Hoffenheim'da mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönerek Galatasaray formasını giymek istediği aktarıldı.

Bonservisi Burnley'de bulunan Weghorst'un, Hoffenheim ile kiralık sözleşmesini sonlandırması durumunda Aslan'a imza atması bekleniyor.

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 8 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi. (A Spor)

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