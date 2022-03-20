Son dakika: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü milli arada geliyor!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu sezon Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı gösteremeyen ve sezon içerisinde teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırıp, Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, anlaştıkları yeni hocayı açıkladı. Detaylar...

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli ile Atakaş Hatayspor maçı öncesinde görüşüldüğü ve Fatih Doğan'ın haberine göre; siyah - beyazlı hocanın yönetime "İstifa dahil her kararınıza uyarım" dediği öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi ise yapılan bu görüşme sonrasında Trabzonspor derbisine Karaveli ile çıkmama kararı aldı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah-beyazlılar, son olarak West Bromwich Albion'da görev yapan Valerien Ismael ile büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş, Trabzonspor maçına yetiştirmeyi düşündüğü Fransız teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

BEŞİKTAŞ'A BAĞLI

Beşiktaş, Valerien Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme düşünürken, sözleşmedeki opsiyon yılı siyah-beyazlı kulübe ait olacak. Beşiktaş, görüşmelerine devam ettiği 46 yaşındaki Valerien Ismael'e 750 bin euro yıllık ücret ödeyecek.

"HER KONUDA ANLAŞTIK"

Fanatik'e konuşan Ceyhun Kazancı ise, "Ben, Valerien Ismael ile her konuda anlaştım. Eğer başkanımız onay verirse hemen takımın başına geçecek. Süreç uzarsa da zaten Önder hocamız ve Mehmet Ekşi hocamız buradalar. Önder hoca teknik ekip içinde olacak" sözlerini kullandı.

MİLLİ ARADA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün milli arada açıklanması bekleniyor.

