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Son dakika: Beşiktaş, Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
06.02.2025 22:09
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Beşiktaş, Independiente forması giyen Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika: Beşiktaş, Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı!

Beşiktaş, Independiente forması giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.

Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir.

Keny Alexander Arroyo Alvarado kimdir?

14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişti. Sergilediği başarılı performansla aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Arroyo, iki kez Ekvador milli takımı forması giydi.

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş kadro
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