SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

SON DAKİKA: Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçildiğini açıkladı!

Son dakika... Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş anlaşmak üzere olduğu Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçildiğini açıkladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçildiğini açıkladı!
Berker İşleyen

Beşiktaş, kadrosuna katmak üzere İstanbul'a davet ettiği ancak gelişi 2 kez ertelenen ve İstanbul'a gelmek için ekstra süre talep eden Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılar, son birkaç gündür transferi yılan hikayesine dönen 28 yaşındaki İngiliz sağ bekin arka arkaya gelen ek süre talepleri sonrası masadan kalktı.

Beşiktaş Kulübü, bu gelişme sonrası Kyle Walker-Peters transferinin iptal edildiğini duyurdu.

İşte Beşiktaş kulübünden yapılan açıklama şöyle:

SON DAKİKA: Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçildiğini açıkladı! 1

"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.

Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.

Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jhon Duran kampa katıldıJhon Duran kampa katıldı
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sakatlık sonrası ilk golünü attıBrezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sakatlık sonrası ilk golünü attı
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tunceli Valisi'nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, 'bizi nasıl koruyacak' dedi

Tunceli Valisi'nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, 'bizi nasıl koruyacak' dedi

Milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme!

Milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme!

G.Saray'ın yeni kalecisi yine Taffarel'den! Devreye girdi, neredeyse bitirdi...

G.Saray'ın yeni kalecisi yine Taffarel'den! Devreye girdi, neredeyse bitirdi...

Beşiktaş resmen açıkladı! Transferden vazgeçildi...

Beşiktaş resmen açıkladı! Transferden vazgeçildi...

G.Saray'a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola'dan...

G.Saray'a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola'dan...

F.Bahçe'nin eski yıldızı o itirafıyla taraftarı çılgına çevirdi! Tuttuğu takımı açıkladı...

F.Bahçe'nin eski yıldızı o itirafıyla taraftarı çılgına çevirdi! Tuttuğu takımı açıkladı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.