Son dakika: Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini uzattı! Resmi açıklama bekleniyor...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile kozlarını paylaşacak. İlk maçtan 3-1'lik skorla ayrılan ve avantajı cebine koyan siyah - beyazlılar, deplasmandaki karşılaşmadan da sorunsuz ayrılarak tur atlamayı hedefliyor. Öte yandan yönetim de Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Takıma katılan oyuncuların yanı sıra iç transferde de harekete geçen Kara Kartal'dan flaş bir hamle geldi.

Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, deneyimli file bekçisi Mert Günok'un sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon siyah - beyazlı formayla 24 resmi maça çıkan 34 yaşındaki eldiven; kalesinde 23 gol gördü, 7 maçta ise gol izni vermedi.

