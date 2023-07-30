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Son dakika: Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini uzattı! Resmi açıklama bekleniyor...

30.07.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde hareketli bir dönem geçiren siyah - beyazlılar, yıldız oyuncularını da takımda tutmanın planlarını yapıyor. Bu durum sonrasında Kara Kartal, başarılı kalecisi Mert Günok'un sözleşmesini uzattı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile kozlarını paylaşacak. İlk maçtan 3-1'lik skorla ayrılan ve avantajı cebine koyan siyah - beyazlılar, deplasmandaki karşılaşmadan da sorunsuz ayrılarak tur atlamayı hedefliyor. Öte yandan yönetim de Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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Takıma katılan oyuncuların yanı sıra iç transferde de harekete geçen Kara Kartal'dan flaş bir hamle geldi.

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Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, deneyimli file bekçisi Mert Günok'un sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği kaydedildi.

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Geçtiğimiz sezon siyah - beyazlı formayla 24 resmi maça çıkan 34 yaşındaki eldiven; kalesinde 23 gol gördü, 7 maçta ise gol izni vermedi.

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