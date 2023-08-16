Son dakika: Beşiktaş, Milot Rashica transferinin maliyetini açıkladı!

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek 3 puanlı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Transferde gaza basan siyah - beyazlılar, Milot Rashica'nın imzası için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti.

SÖZLEŞMESİ VE BONSERVİSİ

Oyuncuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş, transferin mali detaylarını da resmen açıkladı. Kara Kartal; oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalarken, Norwich City'e de 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödendiğini duyurdu.

Siyah - beyazlılardan KAP'a yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır."

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica, çıktığı 30 resmi maçta 6 gol - 7 asistlik bir performans sergileyerek kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

