SON DAKİKA: Beşiktaş Sivasspor'u zorlanmadan mağlup etti! Omar Colley son 4 maçta 3. golünü attı

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşma Siyah-Beyazlılar'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Şenol Güneş'in öğrencileri, ligde çıktığı 3. maçında 2 galibiyet 1 beraberlikle puanını 7'ye yükseltti.
Karşılaşmanın 22. dakikasında yeni transfer, Chamberlain’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Onur Bulut’un ortasında Muleka kafayı vururken meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’da kaldı.
Dakikalar 25'i gösterirken, Rashica’nın sağ taraftan kullandığı kornerde Colley ceza sahası içerisinde kafayı vurarak topu filelere gönderdi. 1-0
Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Omar Colley, attığı bu golle çıktığı son 4 karşılaşmada 3. golünü kaydetmeyi başardı.
Karşılaşmanın 40. dakikasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında, Muleka sol kanattan koşu yapan Aboubakar’ın önüne pasını aktardı. Aboubakar’ın pasında ceza sahası içerisinde gelişine vuruş yapan Rashica topu ağlara gönderdi. 2-0