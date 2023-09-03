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SON DAKİKA: Beşiktaş Sivasspor'u zorlanmadan mağlup etti! Omar Colley son 4 maçta 3. golünü attı

03.09.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 4. hafta karşılaşmaları ile sürerken, 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Siyah-Beyazlılar'ın üstünlüğü ile sonuçlanırken Omay Colley gol son 4 maçta 3. golünü kaydetti. İşte detaylar...

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşma Siyah-Beyazlılar'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Şenol Güneş'in öğrencileri, ligde çıktığı 3. maçında 2 galibiyet 1 beraberlikle puanını 7'ye yükseltti.

KALECİ İZİN VERMEDİ

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Karşılaşmanın 22. dakikasında yeni transfer, Chamberlain’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Onur Bulut’un ortasında Muleka kafayı vururken meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’da kaldı.

OMAR PERDEYİ AÇTI

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Dakikalar 25'i gösterirken, Rashica’nın sağ taraftan kullandığı kornerde Colley ceza sahası içerisinde kafayı vurarak topu filelere gönderdi. 1-0

4 MAÇTA 3. GOL

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Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Omar Colley, attığı bu golle çıktığı son 4 karşılaşmada 3. golünü kaydetmeyi başardı.

RASHICA FARKI 2'YE ÇIKARDI

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Karşılaşmanın 40. dakikasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında, Muleka sol kanattan koşu yapan Aboubakar’ın önüne pasını aktardı. Aboubakar’ın pasında ceza sahası içerisinde gelişine vuruş yapan Rashica topu ağlara gönderdi. 2-0

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