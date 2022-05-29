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Son dakika: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan!

29.05.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü'nde bugün seçim heyecanı yaşandı. Siyah - beyazlılarda Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen, başkanlık için kozlarını paylaştı. 4 bin 529 kişinin oy kullandığı seçimde Ahmet Nur Çebi, yeniden başkanlığa seçildi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan!

Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü'nde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılan kongrede, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ve başkan adayı Fuat Çimen, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olabilmek için yarıştı. Kongrede, aidatlarını yatıran 15 bin 512 üyenin oy kullanma hakkı bulundu. Seçimde adaylardan Ahmet Nur Çebi beyaz, Fuat Çimen ise yeşil renkli pusulayla yarıştı.

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Genel kurulda üyeler 20 sandıkta oylarını kullandı. Oy verme işleminin saat 17.00'de tamamlanmasının ardından Beşiktaş camiası, başkanını seçti.

AHMET NUR ÇEBİ YENİDEN BAŞKAN!

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Beşiktaş Kulübü'nün başkanı, 4 bin 529 kullandığı oylar sonrasında yeniden Ahmet Nur Çebi oldu. Aday Fuat Çimen, Çebi ve yönetimini tebrik etti.

20 SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇ

Ahmet Nur Çebi: 2777 oy
Fuat Çimen: 1190 oy

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