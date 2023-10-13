Son dakika: Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Igor Tudor iddiasının ardından taraftarlardan tepki...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde konuk ettiği Lugano karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, yönetim ise olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. Sonrasında oynanan İstanbulspor maçını 2-0 kazanan siyah - beyazlılarda seçime kadar teknik direktörlük koltuğunda Burak Yılmaz'ın oturacağı açıklanmıştı.

HARİ VUKAS VE TONI MODRIC GÖREVE GETİRİLDİ

Bu durumun yanı sıra Beşiktaş Yönetimi'nden sürpriz bir hamle daha geldi. Siyah - beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

TUDOR'UN EKİBİNDE YER ALDILAR

İki antrenörün ise daha önce Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un uzun yıllar boyunca ekibinde yer aldığı ortaya çıktı.

'BEŞİKTAŞ'IN YENİ HOCASI OLACAK'

Hırvat basınının haberine göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu hamlesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna da Igor Tudor'u getirecek. Beşiktaşlı taraftarlar, bu haber sonrasında sosyal medyada yönetime tepki gösterdi.

TÜRKİYE'DE KARABÜKSPOR VE GALATASARAY'I ÇALIŞTIRDI

Türkiye kariyerine ilk olarak 18 Haziran 2016 yılında Karabükspor'da başlayan Igor Tudor, 15 Şubat 2017'de Galatasaray'ın başına getirilmişti.

Sarı - kırmızılılarda 34 resmi maça çıkan Tudor, 1.79 puan ortalaması yakalamış ve 18 Aralık 2017'de görevinden ayrılmıştı.

Son olarak Marsilya'yı çalıştıran 45 yaşındaki çalıştırıcı, 30 Haziran 2023 tarihinden itibaren herhangi bir kulüple anlaşma sağlamadı.

